聽新聞
test
0:00 / 0:00
美特使訪中 啟動氣候外交
中美「氣候外交」登場。美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）14日晚間飛抵上海，並於昨（15）日與大陸氣候變化事務特使解振華舉行會談，但雙方都未透露首日會談情況。
據傳，柯瑞此行可能會與大陸國務院分管生態環境部的副總理韓正視訊會談，甚至還可能與中共外事辦主任楊潔篪及外長王毅對話。
柯瑞曾在歐巴馬任內擔任國務卿期間多次訪問大陸，並且是拜登上任後首位訪問中國的美國高階官員，因此外界高度關注柯瑞是否能為中美關係破冰，但北京顯然對柯瑞此行審慎以對。
柯瑞到訪的消息是由大陸生態環境部發布，而非外交部。在昨天記者會上被問及柯瑞此行相關訊息時，大陸外交部發言人趙立堅也要記者向生態環境部詢問，並表示他沒有可提供的信息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言