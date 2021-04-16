聽新聞
test
0:00 / 0:00

美特使訪中 啟動氣候外交

經濟日報 / 記者林則宏／綜合報導

中美「氣候外交」登場。美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）14日晚間飛抵上海，並於昨（15）日與大陸氣候變化事務特使解振華舉行會談，但雙方都未透露首日會談情況。

據傳，柯瑞此行可能會與大陸國務院分管生態環境部的副總理韓正視訊會談，甚至還可能與中共外事辦主任楊潔篪及外長王毅對話。

柯瑞曾在歐巴馬任內擔任國務卿期間多次訪問大陸，並且是拜登上任後首位訪問中國的美國高階官員，因此外界高度關注柯瑞是否能為中美關係破冰，但北京顯然對柯瑞此行審慎以對。

柯瑞到訪的消息是由大陸生態環境部發布，而非外交部。在昨天記者會上被問及柯瑞此行相關訊息時，大陸外交部發言人趙立堅也要記者向生態環境部詢問，並表示他沒有可提供的信息。

柯瑞 生態

延伸閱讀

挑戰單場14顆三分球紀錄 柯瑞：拭目以待吧

不想提前打卡下班！ 柯瑞被教頭按回板凳

NBA／近3戰平均轟進9.7顆三分球 柯瑞神準創多項紀錄

破冰？柯瑞出訪 「重啟」美中高層互動

相關新聞

批美蠢動 港不排除再拘傳媒人

香港警務處長鄧炳強指外部勢力仍蠢蠢欲動，利用香港代理人危害國家安全，並直接點名美國是外部勢力之一。他還不點名地指控黎智英...

神隱近三個月 馬雲視訊露面未發言

神隱多日的阿里巴巴創辦人馬雲再度現身公眾視野。據外媒報導，馬雲十四日參加俄羅斯地理學會監事會視訊會議，但未發言。馬雲上次...

美特使訪中 啟動氣候外交

中美「氣候外交」登場。美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）14日晚間飛抵上海，並於昨（15）日與大陸氣候變化...

陸媒：陸生淪「反中亂港」棋子

為配合大陸「全民國家安全教育日」活動，大陸官方媒體密集曝光多起間諜與涉及危害國家安全的典型案件。其中，包括數宗赴港求學的...

破冰航標船 「海巡156」下水

大陸交通運輸部15日披露，大陸首艘具備破冰能力的大型航標船「海巡156」輪15日在中國船舶武船集團雙柳造船基地下水。該輪...

沉寂一年後 大陸瑞幸咖啡宣布獲投資逾68億元

曾深陷財務造假的大陸瑞幸咖啡在沉寂近一年後，宣布再獲投資。瑞幸咖啡15日宣布已和公司現有股東大鉦資本及愉悅資本達成一項新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。