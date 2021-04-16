美特使訪中 啟動氣候外交

中美「氣候外交」登場。美國氣候變遷總統特使柯瑞（John Kerry）14日晚間飛抵上海，並於昨（15）日與大陸氣候變化事務特使解振華舉行會談，但雙方都未透露首日會談情況。

據傳，柯瑞此行可能會與大陸國務院分管生態環境部的副總理韓正視訊會談，甚至還可能與中共外事辦主任楊潔篪及外長王毅對話。

柯瑞曾在歐巴馬任內擔任國務卿期間多次訪問大陸，並且是拜登上任後首位訪問中國的美國高階官員，因此外界高度關注柯瑞是否能為中美關係破冰，但北京顯然對柯瑞此行審慎以對。

柯瑞到訪的消息是由大陸生態環境部發布，而非外交部。在昨天記者會上被問及柯瑞此行相關訊息時，大陸外交部發言人趙立堅也要記者向生態環境部詢問，並表示他沒有可提供的信息。