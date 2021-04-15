陸外交部召見日本駐北京大使 就核廢水入海提出交涉
大陸外交部部長助理吳江浩15日召見日本駐北京大使垂秀夫，就日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電廠廢水提出嚴正交涉。吳江浩表示，中方強烈敦促日方收回排放入海錯誤決定，以及確保核廢水處置問題嚴格接受國際評估、核查和監督。
中新網報導，吳江浩指出，日方有關決定置全球海洋環境於不顧，置國際公共健康安全和周邊國家人民切身安全利益於不顧，涉嫌違反國際法和國際規則，不是現代文明國家所為，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
吳江浩表示，中方強烈敦促日方認清自身責任、秉持科學態度、履行國際義務：第一，重新審視福島核電廠廢水處置問題，收回排放入海錯誤決定；第二，在國際機構框架下成立包括中國專家在內的聯合技術工作組，確保核廢水處置問題嚴格接受國際評估、核查和監督；第三，在與利益攸關方和國際機構協商一致前，不得擅自啟動核廢水排海。中方將繼續與國際社會一道，密切關注事態發展，保留作出進一步反應的權利。
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