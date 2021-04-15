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美中關係持續惡化 FBI：每10小時就對陸啟動一項新調查

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）聲稱，FBI現有2,000多項與大陸政府有關的調查，並且每10個小時就對大陸開啟一項新調查。百家號
美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）聲稱，FBI現有2,000多項與大陸政府有關的調查，並且每10個小時就對大陸開啟一項新調查。百家號

美中關係持續惡化，CNN報導，美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）14日在國會參議院情報委員會聽證會上聲稱，FBI現有2,000多項與大陸政府有關的調查，並且每10個小時就對大陸開啟一項新調查。

「每10個小時就對大陸開啟一項新的調查，並且可以向委員會保證，這並不是因為我們的人無所事事。」雷伊當天在回答參議員盧比奧有關中俄影響力的問題時說，目前現在有2,000多項與大陸政府有關的調查。

雷伊認為，沒有哪個國家（比大陸）會對美國的創新、經濟安全和民主理念構成更嚴重威脅。而他們工具箱裡影響美方的企業、學術機構和各級政府的工具（所造成的影響）是深刻的、廣泛的、持久的。CNN稱，雷伊口中的「他們」指的是大陸。

環球網報導，針對美方稱大陸是「頭號威脅」類似說法，大陸外交部發言人華春瑩曾反擊回應，回頭看近年美國，大搞單邊主義，毀約退群，破壞多邊主義和國際合作，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，大肆升級核武庫，加劇全球戰略失衡。誰是世界和平的維護者，誰是國際秩序的破壞者，國際社會一目了然，美國盟友對此非常清楚，美國國內對此也有很多反思。

FBI CNN 美中關係 華春瑩

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