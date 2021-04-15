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應馬克宏邀請　習近平16日將出席中法德氣候視訊峰會

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，在16日於北京出席中法德領導人氣候視訊峰會。（新華社資料照片）
大陸國家主席習近平應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，在16日於北京出席中法德領導人氣候視訊峰會。（新華社資料照片）

大陸外交部4月15日宣布，大陸國家主席習近平法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，在16日於北京出席中法德領導人氣候視訊峰會。

據香港01 ，這次三國氣候峰會正值美國總統拜登（Joe Biden）在4月22日一連兩天舉行領袖氣候峰會前夕，華府早前表示，獲邀國家領導人包括習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、英國首相強生（Boris Johnson）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、法國總統馬克宏、德國總理默克爾（Angela Merkel）和日本首相菅義偉等。

俄羅斯克里姆林宮3月29日表示，莫斯科方面將按規定程序考慮拜登邀普亭參加氣候峰會的邀請，克里姆林宮認為氣候議題非常重要。

目前美中關係持續緊張，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）4月13日在例行簡報會上被問到會否趁機解決與中國的緊張局勢，並重建關係時，強調美國將在各個層面上與中國接觸，美國對華尋求的是競爭而不是衝突，因此現時最重要的是重建美國經濟，並繼續關注美國所關心的領域。

俄羅斯 習近平 法國

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