美撤軍硬扯陸 陸外交部發言人趙立堅冷回：有損互信

美國總統拜登宣佈將自阿富汗撤軍，還稱，美撤軍也有集中精力和資源應對包括中國競爭等威脅挑戰的考慮。大陸外交部發言人趙立堅為此回應，美方撤軍硬是扯上與應對中國挑戰掛鉤的言論，反映出一些人的陰暗心理和根深蒂固的冷戰零和思維，有損中美互信，不利於兩國在國際地區問題上的協調合作。

趙立堅稱，美國是影響阿富汗問題的最大外部因素，美方有關決定和行動應充分考慮尊重阿富汗主權獨立和領土完整，切實負起責任，維護阿富汗和平重建成果，並充分兼顧地區國家合理的關切。

他還強調，通過政治方式解決阿富汗問題，早日實現阿富汗和平穩定，打擊恐怖主義，符合包括中美在內的有關各方共同利益，中方願意繼續就此同有關各方保持溝通合作。