全民國家安全教育日 港警首次表演中式步操用廣東話喊口令

今日是中國「全民國家安全教育日」，香港紀律部隊五間訓練學校舉辦開放日，其中在黃竹坑的香港警察學院，首次表演中式步操，並首次將口令由英文改為廣東話，包括「提槍」、「掛槍」等口令，又高喊「忠誠護國安，勇毅保家安」的口號。

據香港電台，開放日早上舉行升旗儀式，升旗隊伍以中式步操步入會場，現場奏唱大陸「國歌」，觀眾站立觀禮。警察樂隊亦演奏《歌唱祖國》、《團結友誼進行曲》、《捍衛香港》等歌曲。

多名稍早前在網上預約的市民到場觀看中式步操、反恐演練等表演。場內亦有國家安全教育展覽、網絡安全展，亦展示特別用途車輛及裝甲車輛等。

另外，在「全民國家安全教育日」。有中學小學舉行多項活動，包括升旗儀式、奏唱「國歌」等。

有一所香港小學校長表示，除了升旗禮，學校亦有擺放壁報、舉辦網上問答比賽等，校方會由淺入深向學生解釋「國家安全」。