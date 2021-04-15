陶德率團訪台 陸媒：中共解放軍連六天實彈演習

就在美國派出以前美國參議員陶德為首的非官方代表團訪問台灣之際，大陸官媒紛紛報導，中國大陸軍方公佈在台海附近的南澎列島進行實彈演習。

據大陸中國海事局官網透露，中共解放軍於4月15日至20日，每天早上8時至下午4時，在南澎列島附近海域進行實彈射擊演習，禁止船舶進入；同時，在4月14日至17日每天7時至18時，南海汕尾海豐附近海域進行射擊演習，禁止船舶進入。

值得注意的是，美國總統拜登（Joe Biden）派遣的非官方代表團，已於4月14日抵達台灣，開始訪台行程，多名台灣高官赴機場迎接。代表團在周四（15日）上午與我總統蔡英文會面，她在致辭時表示，今次是拜登政府上任以來，第一次派團訪問台灣，展現出台美雙方持續深化的夥伴關係，期待台美盡速重啟TIFA（貿易暨投資架構協定）對話，並進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係。

大陸外交部發言人趙立堅14日在記者會上被問到相關問題時説，「蔡英文只是中國的一個地方領導人」，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這是中方的一貫明確立場。中方已就美政府派員赴台活動，向美方提出嚴正交涉。

趙立堅還敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。