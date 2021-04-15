快訊

輝瑞疫苗將獲陸緊急授權 台商最快5月底有望自費施打

潛艦國造引國際情報戰 韓籍工程師疑遭「外力」施壓將分批離境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陶德率團訪台 陸媒：中共解放軍連六天實彈演習

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸海事局官網透露，中共解放軍連續6天在台海附近的南澎列島進行實彈射擊演習。（大陸中國海事局官網）
大陸海事局官網透露，中共解放軍連續6天在台海附近的南澎列島進行實彈射擊演習。（大陸中國海事局官網）

就在美國派出以前美國參議員陶德為首的非官方代表團訪問台灣之際，大陸官媒紛紛報導，中國大陸軍方公佈在台海附近的南澎列島進行實彈演習。

據大陸中國海事局官網透露，中共解放軍於4月15日至20日，每天早上8時至下午4時，在南澎列島附近海域進行實彈射擊演習，禁止船舶進入；同時，在4月14日至17日每天7時至18時，南海汕尾海豐附近海域進行射擊演習，禁止船舶進入。

值得注意的是，美國總統拜登（Joe Biden）派遣的非官方代表團，已於4月14日抵達台灣，開始訪台行程，多名台灣高官赴機場迎接。代表團在周四（15日）上午與我總統蔡英文會面，她在致辭時表示，今次是拜登政府上任以來，第一次派團訪問台灣，展現出台美雙方持續深化的夥伴關係，期待台美盡速重啟TIFA（貿易暨投資架構協定）對話，並進一步強化雙邊的經濟貿易夥伴關係。

大陸外交部發言人趙立堅14日在記者會上被問到相關問題時説，「蔡英文只是中國的一個地方領導人」，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這是中方的一貫明確立場。中方已就美政府派員赴台活動，向美方提出嚴正交涉。

趙立堅還敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。

延伸閱讀

內閣亞裔臉孔不足挨批 拜登任命AAPI聯絡官

影／陶德訪台遇共軍軍演 邱國正：持續關注並掌握

陶德訪台 卜睿哲：讓台灣安心並理解拜登政策

陶德訪台共軍當面軍演 國防部：嚴密掌握、適切處置

相關新聞

陶德率團訪台 陸媒：中共解放軍連六天實彈演習

就在美國派出以前美國參議員陶德為首的非官方代表團訪問台灣之際，大陸官媒紛紛報導，中國大陸軍方公佈在台海附近的南澎列島進行...

涉資助港人爭民主反送中 李亨利被中共重判11年

大陸央視報導，生於上海的貝里斯籍男子李亨利（原名李滬祥）本月初因資助危害國家安全犯罪活動罪，被判有期徒刑11年。李亨利曾...

要錢還要命？「中國企業家沒一個是善終的」馬雲神預言 8年後慘況成真

中國日前對阿里巴巴祭出天價182.28億人民幣（約新台幣790.8億）的罰款後，週一市場預估反壟斷的調查應該告一段落，讓投資者鬆口氣，隨即阿里巴巴股價變反彈狂飆6%，馬雲的身價也連帶大增23億美元（約新台幣655億）。

國台辦否認主權地位 朱立倫：中華民國存在是鐵的事實

大陸國台辦宣稱，1949年國民黨戰敗後，中華民國就失去代表中國地位。國民黨主席江啟臣上午回應，對岸應正視中華民國存在的事...

環時：赴港陸生變「反中亂港棋子」 被境外勢力策反

15日為中國大陸「全民國家安全教育日」，國家安全機關都會在「4·15」前後披露一系列涉及政治安全的典型案例。其中，包括數...

影／談兩岸關係 朱立倫批：民進黨堅持反中

國台辦發言人稱中華民國從1949年後不存在，國民黨前主席朱立倫今天受訪表示，中華民國存在110年是鐵一般的事實，他希望推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。