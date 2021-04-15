環時：赴港陸生變「反中亂港棋子」 被境外勢力策反

15日為中國大陸「全民國家安全教育日」，國家安全機關都會在「4·15」前後披露一系列涉及政治安全的典型案例。其中，包括數例赴港留學的陸生成為「反中亂港」分子。

官媒《環球時報》報導，與以往較多披露反間諜案件不同，今年披露的案例以涉政治安全為主，相關涉案人員或勾結境外反華勢力顛覆國家政權，或借赴港讀書之機參與反中亂港活動。對此，中國現代國際關係研究院研究員李偉表示，這正顯示在理解總體國家安全觀的時候，不能局限於狹義的認識，「我們當前面臨的國家安全挑戰中，政治安全挑戰可以說是居於首位」。

2019年，香港爆發反送中運動。報導稱，部分大陸學生被捲入其中，其中國家安全機關去年6月就偵破一宗大陸赴港陸生楊某某與境外敵對組織及反中亂港勢力相勾連，從事「顛覆國家政權及反中亂港」活動案。

楊某某畢業於江蘇某大學新聞與傳播學院，2017年赴香港某大學就讀電影專業碩士研究生。赴港學習期間，楊某某受境外反華勢力言論影響，對大陸產生敵對情緒，開始參與某境外敵對組織組黨結社活動，幫助開展反大陸宣傳，參與非法遊行。

隨後，楊某某得到某「敵對組織」的任命，從事在互聯網上引導話題討論、轉發影片圖片等工作。同時，楊某某作為群組管理員，加入了該敵對組織核心群組，頻繁發布「封殺中企」的聯署信，討論中國領土問題，並提出利用WiFi熱點和AirDrop傳播反華宣傳品等「擴大組織影響力」的方案。

報道指出，2019年6月香港反修例風波期間，楊某某大肆轉發聲援「暴徒」的推文，引導群內成員關注、討論，甚至向境內「倒灌」香港「鬥爭經驗」。直至去年6月，楊某某被大陸國家安全機關拘捕，他對違法犯罪行為供認不諱，承諾不再從事危害國家安全的活動。

另一宗境外反華敵對勢力滲透拉攏大陸赴港學生從事反中亂港活動案。陳某某於1996年出生，自2014年起先後在香港大學、香港中文大學攻讀學士、碩士學位。反送中期間，陳某某在社群媒體上發表大量支持「黑暴」行徑、攻擊中央政府對港管治的言論，公開稱要「光復香港」。

去年5月，國家安全機關依法審查陳某某，後者如實交代加入反華組織的經歷，對公開聲援港獨等供認不諱。經國家安全機關辦案幹警教育引導，陳某某承諾不再參與任何違法活動。

李偉對《環球時報》稱，從披露的案例中可見，境外反華敵對勢力物色人選時，會根據對方在網上流露出的思想動態篩選，然後慢慢接觸和發展，判斷力、鑑別力不強的年輕人容易落入陷阱，成為反華勢力的棋子。