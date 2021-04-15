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涉資助港人爭民主反送中 李亨利被中共重判11年

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
涉資助港人爭民主反送中，貝里斯籍男子李亨利被中共重判11年。（央視畫面截圖）
涉資助港人爭民主反送中，貝里斯籍男子李亨利被中共重判11年。（央視畫面截圖）

大陸央視報導，生於上海的貝里斯籍男子李亨利（原名李滬祥）本月初因資助危害國家安全犯罪活動罪，被判有期徒刑11年。李亨利曾與「長毛」梁國雄見面，也曾引薦香港民主運動領袖黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等人到境外與西方政治家見面。

報導形容李亨利是「雙面人」，一方面表現自己是愛國商人，惟思想反華，關心香港動向，在2001年前往香港參加反送中活動並作捐贈；2011年6月，李亨利在香港與「長毛」立法會議員梁國雄秘密會面；在李亨利資助下，一名楊姓反華分子將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等人引薦到境外，與西方大國的反華政客、高級政府官員會面。

央視報導，李亨利於2009年在西方大國參加一場反華活動時，遇到該楊姓反華分子，往後一直資助楊從事反華活動。廣州市國家安全局幹警表示，李亨利案是一宗「吃着中國飯砸中國碗」的典型案件。

央視焦點訪談十四日晚播出時稱，李亨利原為上海美東房地產有限公司原副總裁。生意上的成功並沒讓李亨利對國家懷有感恩之心，曾於80年代因引誘婦女賣淫和詐騙兩次被公安機關處理的李亨利，此後對政府的怨恨和仇視開始滋長：「李亨利是典型的兩面人，他在與政府官員接觸時極力表現出自己是愛國商人，而在私底下，他卻毫不避諱自己反華的思想。為了生意上避稅，李亨利早年入貝里斯籍，但他對某西方大國極度崇拜，平時都以該國華僑面貌示人。」

說，雖然李亨利在國內經商，但頻繁到境外參加各種反華活動，伺機搭識其中的反華頭面人物，並於2009年在某西方大國參加一場反華活動時，遇到了他仰慕已久的反華分子楊某某。

李亨利在節目中表示：「他的最終目的，當然是想推翻共產黨在中國的領導，我知道他和（某國）國會的關系非常好，一直就是在從事反對中國的運動。他最應該說是某國社會高層中365天不停呼籲怎麼樣跟中國共產黨對著幹。」李亨利向楊某某表示，自己不僅可以對楊某某組織的反華活動進行支持，也有實力對他進行金錢上的資助。沒過多久，楊某某就與李亨利聯繫，尋求捐助。

節目引述上海市國家安全局警員稱，李亨利隨即捐贈楊某某2,000美元，開始建立正式交往，至此以後長達十年左右時間，單是李亨利向楊某某捐助的各類資金就達數十萬美元。在2018年下半年，某國議會將會進行選舉。這個時候李亨利就向楊某某明確提出，要向部分反華議員提供資金上的支持，並希望通過楊某某之手對這些反華議員進行一個資助。

去年北京《環球時報》旗下「環球網」則報導，李亨利曾經密會「長毛」梁國雄及香港學聯前秘書長周永康，並配發兩張他們會面時的照片。節目中國家安全局警員指，2011年的6月李亨利慕名前往香港，與梁國雄進行了一次秘密會面。當時他們就香港問題互相談了自己的一些看法，一直交流到深夜。而當時香港前學聯秘書長周永康挑頭參與「佔中」活動，引起李亨利的注意，在得知楊某某與周永康相識後，李亨利主動提出想與周永康見面，當面表達他對周永康的支持和讚許。

反送中

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