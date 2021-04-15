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補魚撈到的潛航器 陸媒揭波音造的

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌報導，漁民撈到的竊密裝置，從外觀上看，這就是美國波音公司收購「流體機器人公司」的波浪滑翔機無人船。但被漁民撈起的，更配備有GPS等複雜電子設備，噴塗成了暗黑色，而且活動區域也非常敏感。圖源：大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌
大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌報導，漁民撈到的竊密裝置，從外觀上看，這就是美國波音公司收購「流體機器人公司」的波浪滑翔機無人船。但被漁民撈起的，更配備有GPS等複雜電子設備，噴塗成了暗黑色，而且活動區域也非常敏感。圖源：大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌

大陸漁民出海捕魚，撈到美鑑「航行自由」佈下的潛航器，破獲間諜情報立大功，大陸媒體更進一步揪出，潛航器疑似是波音打造的軍用利器。

大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌報導，從外觀上看，這就是美國波音公司收購「流體機器人公司」的波浪滑翔機無人船。但被漁民撈起的，更配備有GPS等複雜電子設備，噴塗成了暗黑色，而且活動區域也非常敏感。

報導指，美國「流體機器人公司」研發出波浪驅動長航時無人船後，美國海軍研究人員立即插手，進一步升級開發出長航時、無人的水面情報戰艦，用來偵察任務。波音公司成為相關解決方案的總承包商。

報導引述美軍資訊，位於聖地牙哥的太平洋海軍資訊戰中心的官員曾經宣佈，授予波音獨家採購訂單，購買海浪滑翔機，用魚軍事應用場合，軍方名稱為感測器託管自主遠端飛行器(SHARC)。

這些軍用的波浪滑翔機將擁有任務專用感測器和其他有效載荷，以實現軍事任務。相關公司將為美國海軍提供原型系統、備件、維護、軟體許可和工程支援。簽署的合同價值初步約為1250萬美元。

波音公司聲稱，這一無人船可以獨立運轉，也可以作為船隻、飛機編隊的資料通信中繼平臺，提供即時資料服務，最長可達一年。它還可以用於反潛戰(ASW)、反水雷行動、沿海和邊境安全、封鎖毒品和人口販運等。

陸媒報導，美軍、波音公司的緊密關係，凸顯美國正在偵察、窺探涉中各種資訊。

大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌報導，軍用的波浪滑翔機將擁有任務專用感測器和其他有效載荷，以實現軍事任務。圖源：大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌
大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌報導，軍用的波浪滑翔機將擁有任務專用感測器和其他有效載荷，以實現軍事任務。圖源：大陸軍事媒體《海陸空天慣性世界》雜誌

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