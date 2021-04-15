快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本無印良品母公司 聲稱未發現新疆棉種植有違規

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
日本無印良品母公司聲稱透過第三方組織調查，未發現新疆棉種植有違規。（報系資料照片）
日本無印良品母公司聲稱透過第三方組織調查，未發現新疆棉種植有違規。（報系資料照片）

抵制新疆棉花事件持續，日前中國共青團翻出知名國際服飾品牌H&M曾發拒用新疆棉聲明，在全球掀起風波，而無印良品領先與全球唱反調，高喊繼續使用新疆棉，股市市值一夕之間蒸發229億日圓。

無印良品母公司「良品計畫」14日召開線上財報說明會，同時在官網發出新聞稿，聲稱新疆地區約5000公頃農場棉花產量，占中國棉花總產量的80%至90%，根據該公司掌握的棉田訊息、工人的等，都有派遣外部的獨立第三方組織進行現場審核，最新一次是在去年，並沒有發理重大違規行為。

聲明還解釋，自2018年以來，無印良品相關產品使用的所有棉花都是100%有機棉，認證的條件遵守國際勞工組織（ILO）、聯合國企業與人權指導原則（UNGPs）與經濟合作與發展組織（OECD）制定的國際勞工公約商業行為，也通過第三方組織的年度審核。該公司還自豪地說，他們向印度、中國、土耳其和美國採購，透過擴大有機棉種植和生產，正在增加該地區的就業機會。

聲明指出，公司評估過有關新疆棉花田約5,000公頃農場及其他設施的相關資訊和工人概況等，亦派遣一個外聘的獨立第三方組織進行現場調查，而去年現場調查中，沒有發現任何重大違反法律法規或行為準則的情況。聲明又指，良品計劃「已經採取所有必要的措施來尊重人權，維護勞動環境。」

良品計劃社長兼執行董事松崎曉表示，該聲明已經是集團做出的最全面的解釋，他本人無法提供有關該公司使用新疆棉的更多資訊。有報導認為，良品計劃希望避免捲入有關使用「強迫勞動」產品的指控。

新疆棉

延伸閱讀

避談新疆維族人權問題 無印良品持續採用新疆棉

維吾爾族人權議題發酵 可果美停止採購新疆番茄

經濟日報社論／新疆棉事件給大陸上了一課

蕭育和／血棉花背後：科技監控、結對認親，中國特色治理下的新疆

相關新聞

陸漁民捕到「怪魚」 掀美「航行自由」扔情報探測器

江蘇、浙江、海南等地漁民，近月出海捕魚，撈到大批怪魚，漁民表示「起網起到一半，發現漁網比平时要沉得多，以為捞到了大鱼，可...

達賴喇嘛強調願與中國合作 但不願被極權控制

新一屆西藏流亡政府大選進入最後一輪投票，5月14日將公布選舉結果。在此時刻，流亡藏人精神領袖達賴喇嘛再次發聲重申不支持西...

中國對鋼鐵業出重拳 唐山限令背後習近平「綠色夢」的野心

直到月初，河北省唐山還是中國的煉鋼心臟，也是全球鋼鐵核心。但中國對綠色夢的雄心，正考驗這座城市的鋼鐵心。

日本無印良品母公司 聲稱未發現新疆棉種植有違規

抵制新疆棉花事件持續，日前中國共青團翻出知名國際服飾品牌H&M曾發拒用新疆棉聲明，在全球掀起風波，而無印良品領先與全球唱...

中國版「黑鷹」直20演習曝光 採「蛙跳」突擊戰術

中國哈爾濱飛機工業集團生產的10噸級中型通用直升機直-20，最近再有軍事演習畫面公開，越過敵方地面防禦力量機降到目的地進...

港中聯辦主任：危害國安出手必到位 讓外部勢力留教訓

香港中聯辦主任駱惠寧說，國家安全是發展的首要前提，也是國之大計，強調中央一向是言必行，行必果，對一切危害國家安全和香港繁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。