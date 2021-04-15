日本無印良品母公司 聲稱未發現新疆棉種植有違規

抵制新疆棉花事件持續，日前中國共青團翻出知名國際服飾品牌H&M曾發拒用新疆棉聲明，在全球掀起風波，而無印良品領先與全球唱反調，高喊繼續使用新疆棉，股市市值一夕之間蒸發229億日圓。

無印良品母公司「良品計畫」14日召開線上財報說明會，同時在官網發出新聞稿，聲稱新疆地區約5000公頃農場棉花產量，占中國棉花總產量的80%至90%，根據該公司掌握的棉田訊息、工人的等，都有派遣外部的獨立第三方組織進行現場審核，最新一次是在去年，並沒有發理重大違規行為。

聲明還解釋，自2018年以來，無印良品相關產品使用的所有棉花都是100%有機棉，認證的條件遵守國際勞工組織（ILO）、聯合國企業與人權指導原則（UNGPs）與經濟合作與發展組織（OECD）制定的國際勞工公約商業行為，也通過第三方組織的年度審核。該公司還自豪地說，他們向印度、中國、土耳其和美國採購，透過擴大有機棉種植和生產，正在增加該地區的就業機會。

聲明指出，公司評估過有關新疆棉花田約5,000公頃農場及其他設施的相關資訊和工人概況等，亦派遣一個外聘的獨立第三方組織進行現場調查，而去年現場調查中，沒有發現任何重大違反法律法規或行為準則的情況。聲明又指，良品計劃「已經採取所有必要的措施來尊重人權，維護勞動環境。」

良品計劃社長兼執行董事松崎曉表示，該聲明已經是集團做出的最全面的解釋，他本人無法提供有關該公司使用新疆棉的更多資訊。有報導認為，良品計劃希望避免捲入有關使用「強迫勞動」產品的指控。