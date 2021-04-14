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陶德訪台 陸發布在南海、南澎列島附近實彈射擊演習

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國大陸海事局發布演習。圖/取自大陸海事局官網
中國大陸海事局發布演習。圖/取自大陸海事局官網

應美國總統拜登要求，美國前參議員陶德14日率團訪問台灣，是拜登上任後訪台首發團。大陸外交部與國台辦接連出聲反對，與此同時，大陸廣東海事局14日公布，將於４月15日到20日每天早上8時至傍晚6時在南海跟南澎列島附近海域進行實彈射擊演習

14日早上，廣東海事局發布航行警告，4月15日至4月20日之間，每天8時至18時，南海，南澎列島附近海域進行實彈射擊演習。禁止船舶進入。

據陸媒披露，在上述實彈射擊海域不遠處的廣東汕尾陸豐附近海域，共軍也在進行實彈射擊，該處演習是從14日開始，持續4天。近一段時間，共軍在海相關海域演訓活動頻繁，在雷州半島西部海域，軍事訓練活動將持續一整個4月，而在同海域內的軍事訓練在3月份也持續一個整個月。

據指出，在上述海域演習的部隊，是共軍南海艦隊。據共軍南海艦隊發布的消息，近一段時間以來，一場場海空實戰化訓練在南海展開，南海艦隊某基地在南海海域組織艦艇編隊協同實戰化訓練。

南海 演習 廣東

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