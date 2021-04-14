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陸智庫披露：美軍偵察機、運輸機今在東海上空飛行

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸智庫披露：美軍偵察機、運輸機今在東海上空飛行。（環球網）
大陸智庫披露：美軍偵察機、運輸機今在東海上空飛行。（環球網）

大陸環球網引述智庫「南海戰略態勢感知」計劃平台今天發布消息稱，美國空軍一架偵察機和一架運輸機14日現身東海上空。

南海戰略態勢感知計劃平台14日發布消息稱，當天，美國空軍一架RC-135W偵察機和C-40B運輸機在東海上空飛行，兩機分別是從沖繩和韓國起飛。

報導說，據悉，RC-135系列偵察機目前有A、S、U、V、W、X等諸多衍生型號，用於電子信號情報、彈道導彈預警偵察，是美國國家情報偵察和導彈防禦體系中至關重要的一環。

報導稱，美軍艦機近期頻繁在東海「興風作浪」。南海戰略態勢感知計劃平台4月3日發布消息稱，據AIS（船舶自動識別系統）信號，4月3日零時左右，美國海軍的馬斯廷號導彈驅逐艦（DDG-89）出現在了東海長江口附近海域，並一路向南。該艦3月27日從日本港口橫須賀出發，徑直前往東海，針對性明顯。

南海 導彈 空軍 美軍

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