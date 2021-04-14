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陸官方證實 中方將與美總統氣候特使舉行會談

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美國氣候變遷特使柯瑞（John Kerry）。美聯社
美國氣候變遷特使柯瑞（John Kerry）。美聯社

據大陸生態環境部微信公眾號發布，應中方邀請，美國總統氣候問題特使柯瑞，於4月14日至17日訪問中國大陸。

據發布，期間，中國大陸氣候變化事務特使解振華將與柯瑞在上海舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第廿六次締約方大會等交換意見。

據外電報導，柯瑞在世界地球日視訊峰會前出訪印度、阿拉伯聯合大公國及孟加拉，訪問中國大陸將是他亞洲之行的一部分。柯瑞訪問中國大陸反映華府在與中國競爭同時，尋求與中國合作。

柯瑞曾表示，拜登政府在試圖通過談判達成應對氣候變化的協議時，不會在經濟問題或人權問題上對中國妥協。

柯瑞在接受《華爾街日報》採訪時說，他的團隊致力於找到辦法，使中國為其在減少溫室氣體排放的談判中做出的承諾負責。

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