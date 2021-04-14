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中國版「黑鷹」直20演習曝光 採「蛙跳」突擊戰術

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國哈爾濱飛機工業集團生產的10噸級中型軍用直升機直-20 。（新浪軍事）
中國哈爾濱飛機工業集團生產的10噸級中型軍用直升機直-20 。（新浪軍事）

中國哈爾濱飛機工業集團生產的10噸級中型通用直升機直-20，最近再有軍事演習畫面公開，越過敵方地面防禦力量機降到目的地進行作戰，被稱為「蛙跳」突擊，是破壞敵作戰體系有力手段。

央視軍事頻道4月13日發布的影片，直-20亮相中共解放軍第83集團軍某空中突擊旅訓練場。這次訓練以空地協同作戰作為重點，對戰場信息共享、超低空突防、「蛙跳」突擊等內容展開研練。

香港01報導稱，演練中，解放軍突擊步兵登機，直-20編隊超低空大速度機動轉移，抵達任務空域後，突擊步兵採取雙繩機降、小速度掠地、懸停離機等多種方式同步機降。

隨後，中共解放軍官兵迅速調整作戰隊形，對敵實施火力壓制，突破敵防禦部署。這種地面部隊藉助直升機空運部隊實行垂直降落，越過敵方地面防禦力量機降到目的地進行作戰被稱為「蛙跳」突擊，是破壞敵作戰體系提供有力手段。此次演練旨在提升解放軍部隊快速反應、全域到達、立體攻擊的作戰能力。

直-20是中國大陸自主研製的中型雙發多用途直升機，採用單旋翼尾槳、低位後置平尾構型，採用低阻氣動外形、高性能旋翼氣動佈局總體設計。因此，類似結構和定位總讓人聯想到美國「黑鷹」通用直升飛機。

不過，二者也在很多地方有所不同，比如美國「黑鷹」的旋翼槳葉是4片，而直-20的是5片。早期型號的美國「黑鷹」是機械傳動控制，而直-20一開始運用了電傳飛行控制系統。之前就有分析認為，直-20優異的懸停表現離不開其「五葉漿」結構和國產電傳動操控系統。

近年來，直-20的列裝速度不斷加快。目前，中共解放軍陸軍至少有三個集團軍已經列裝直-20，分別是隸屬於南部戰區的第75集團軍，隸屬於中部戰區的第83集團軍和隸屬於西部戰區的第76集團軍。

解放軍 直升機 中共

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