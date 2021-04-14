美氣候特使柯瑞今抵滬 拜登上任後首位高官訪中國大陸

美國《華爾街日報》引述知情人士透露，美國氣候特使柯瑞定於今天抵達上海，與負責氣候和外交政策的中國高級官員舉行為期三天的會晤。這將是美國總統拜登上任以來，首位訪問中國大陸的美方高級官員。

報導引述知情人士說，柯瑞將在上海與中國氣候變化事務特別代表解振華會晤，並將與中國高級領導人進行視訊通話。柯瑞可能還會與大陸外交部長王毅和政治局委員楊潔篪會談，不過這些計畫仍在不斷變化。

據悉，柯瑞在世界地球日視訊峰會前出訪印度、阿拉伯聯合大公國及孟加拉，訪問中國大陸將是他亞洲之行的一部分。報導指，柯瑞訪問中國大陸反映華府在與中國競爭同時，尋求與中國合作。

柯瑞表示，拜登政府在試圖通過談判達成應對氣候變化的協議時，不會在經濟問題或人權問題上對中國妥協。

柯瑞周二在接受《華爾街日報》採訪時說，他的團隊致力於找到辦法，迫使中國為其在減少溫室氣體排放的談判中做出的承諾負責。

作為一個工業大國，中國是世界上最大的溫室氣體排放國。柯瑞說，衛星和其他新技術將使美國能夠監測全球各國的排放情況，並指出，歐洲等國家將根據進口商品的生產排放狀況，對其徵收一項特別稅。