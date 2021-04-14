與美工商界領袖對話 李克強：「脫鉤」對誰都沒有好處

中國大陸國務院總理李克強昨在中南海紫光閣出席與美國工商界領袖視訊對話會。針對中美關係，李克強強調，對於在合作中出現的問題，還要在合作中去解決，「脫鉤」對誰都沒有好處，也會傷害世界。

據中國政府網發布，美中貿易全國委員會和20餘家美國知名跨國公司董事長和首席執行官參加此會議。李克強與他們互動交流，並回答提問。美國前財政部長亨利·鮑爾森主持。

李克強表示，推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。要按照兩國元首通話達成的共識，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，尊重彼此核心利益和重大關切，加強對話溝通，擴大務實合作，妥善管控分歧，推動中美關係向著總體穩定的方向邁進。

他指出，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，合則兩利、鬥則俱傷。兩國經貿關係的本質是互利共贏的，有利於兩國人民福祉，有助於世界的和平穩定和發展繁榮。去年在多重衝擊背景下，兩國貿易額逆勢增長，表明雙方合作的條件和機遇是客觀存在的，開展經貿合作是互有需要的。對於在合作中出現的問題，還要在合作中去解決。「脫鉤」對誰都沒有好處，也會傷害世界。希望雙方相向而行，通過做大共同利益蛋糕來促進合作，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

李克強表示，堅持對外開放是中國的基本國策，中國對外開放的大門只會越開越大。中方加快構建新發展格局，一方面是要把大陸國內市場的潛力不斷釋放，形成對經濟增長和就業的穩定支撐，另一方面是讓中國14億人口的大市場更加開放，繼續讓中國成為外商投資的重要目的地、世界的大市場。中方將進一步主動對外開放，打造市場化、法治化、國際化營商環境，推進「放管服」改革，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境。歡迎美國和世界各國企業積極參與中國改革開放和現代化進程，更好實現互利雙贏共贏。

李克強還回答了與會企業家提出的新冠肺炎疫情防控、應對氣候變化、深化人文交流等方面的問題。

據發布，美方代表表示，避免衝突對抗、推動美中關係重回建設性軌道，符合雙方共同利益。經貿合作是美中關係的基石，「脫鉤」將對美中兩國和全世界帶來巨大不穩定因素。美國工商界支持雙方通過溝通增進互信，加強疫情防控、應對氣候變化、可持續發展和創新等領域協調合作，盡快恢復人員交流和往來。美國企業對中國在擴大對外開放、優化營商環境方面取得的進展表示歡迎，看好中國發展前景和市場機遇，將繼續致力於長期在華開展經貿投資等合作。