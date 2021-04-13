美放寬與台交往 陸外交部：勿在台灣問題上玩火

大陸外交部發言人趙立堅今天在記者會回應美放寬與台交往等問題，他表示，中方對此堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。他還說，中方敦促美方認清形勢，不要在台灣問題上玩火，以免給中美關係和台海和平穩定造成顛覆性的影響和破壞。

據澎湃新聞，針對美方發布對台交往新準則，放寬與台交往，趙立堅回應表示，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎。中美建交公報明確規定，美國人民將同台灣人民保持文化商務和其他非官方關係。這是過去40多年中美關係發展的前提。

他表示，所謂「美台交往指導方針」（新準則）公然鼓勵美國政府與台灣接觸，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，將台獨勢分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

趙立堅指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，中方沒有任何妥協退讓空間，中方敦促美方認清形勢，切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不要在台灣問題上玩火，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出錯誤信號，以免給中美關係和台海和平穩定造成顛覆性的影響和破壞。