快訊

評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

日本將核廢水排放入海 陸外交部開炮：極不負責

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸外交部。（大公網）
中國大陸外交部。（大公網）

針對日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水，中國大陸外交部發表聲明稱，作為日本近鄰和利益攸關方，中方表示嚴重關切；日本單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

據大陸外交部發布，福島核事故是迄今全球發生的最嚴重核事故之一，造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生了深遠影響。國際原子能機構專家組評估報告明確指出，如果福島核電站含氚廢水排入海洋，將對周邊國家海洋環境和公眾健康造成影響，同時現有經過處理的廢水中仍含有其他放射性核素，需進一步淨化處理。聯合國原子能輻射效應科學委員會報告也認為，福島核電站事故核廢水對海洋生態環境的影響需持續跟踪觀察。德國海洋科學研究機構指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域。綠色和平組織核專家指出，日核廢水所含碳14在數千年內都存在危險，並可能造成基因損害。

大陸外交部稱，日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

大陸外交部指出，海洋是人類共同財產。福島核電站事故核廢水處置問題不只是日本國內問題。中方強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切作出應有回應。重新審視福島核電站核廢水處置問題，在同各利益攸關國家和國際原子能機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動排海。中方將繼續同國際社會一道密切關注事態發展，並保留作出進一步反應的權利。

福島 核廢料

延伸閱讀

日本政府拍板福島核廢水排入海 目標2年後實施

福島核廢水想入海 國際應看緊

福島核廢水排入海？我向日關切

商業興觀點／日本健康產業商機大

相關新聞

核廢水處理六方案 日政府選擇放流入海理由為這點

日本政府今日敲定福島核一廠核廢水排放入海的方針。根據相關報導，日本政府曾研議過六種處理方式，認為放流入海最實際可行。

日決議排核汙水入海 綠色和平：侵害人權違反國際公約

日本菅義偉內閣今決議將福島第一核電廠核汙水排入太平洋，綠色和平對此表達嚴正譴責，環團認為，此舉已傷害日本及鄰近地區的人權...

日政府拍板核廢水入海 日本漁會怒：踐踏全國漁民

日本政府今早拍板決定將福島核一廠的核廢水放流入海的方針。全國漁業協會聯合會會長岸宏隨即發出聲明，表達強烈的抗議。福島縣漁...

南韓批日本排核廢水決定「不透明」 相關部門緊急開會

日本政府13日正式決定，將福島第一核電站核汙水排入大海，韓國多家媒體幾乎和日媒同時公布這一消息、表達高度關注，多家韓媒認...

日本將核廢水排放入海 陸外交部開炮：極不負責

針對日本政府決定以海洋排放方式處置福島核電站事故核廢水，中國大陸外交部發表聲明稱，作為日本近鄰和利益攸關方，中方表示嚴重...

日本拍板核廢水稀釋放流大海 預定2年後開始

共同社等日本媒體快訊，日本政府今早相關部長會議後，已決定將福島核一廠核廢水排放入海的方針，預定2年後開始放流，放流前，會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。