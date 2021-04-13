我設30浬紅線 陸專家：不會對共軍構成任何約束

我官員近日表示，在台海空域對解放軍軍機設有監視區、警告區與摧毀區，並將24海里毗鄰區空域推前，設置絕不讓解放軍軍機趨近距台灣本島30海里空域的反應紅線。大陸環球時報引述大陸專家對此表示，所謂30海里紅線，沒有任何依據，不會對解放軍構成任何約束，這個紅線也就只能成為台軍聊以自慰的擺設。

針對近期台海情勢，環時發表社評稱，大陸方面絕不會接受美國務卿布林肯發出的警告。台海現狀是民進黨2016年上台後斷然打破的，他們拋棄一個中國的共識，將台海局勢推入動盪。美方從川普政府到拜登政府都縱容利用了民進黨的冒險政策，並從美國的角度不斷打破原有一個中國的政策體系，改變台海現狀。中國大陸方面對一個中國原則的堅守是對打破台海現狀的反制。

社評指出，大陸有《反分裂國家法》，要求對嚴重分裂國家的行動在必要時採取武力制止。可以肯定的是，如果台當局在美國縱容下繼續朝著分裂國家的方向「切香腸」，那麼大陸對台的軍事壓力勢必持續加碼。如果美國向台當局發出錯誤信號，致使後者有恃無恐，一意孤行，那麼台海戰爭遲早爆發就是註定了的。

社評說，美方莫說現在仍採取模糊政策，就是美方公然宣布將在台海使用武力，大陸捍衛主權和領土完整的意志也決不會動搖。一旦台海局勢失控，大陸下決心武力統一台灣，一定會做好對付美方可能武力干預的充分準備，大陸相信自己應對台海極端衝突的意志要遠遠大於美國方面。

社評又說，美軍發布馬斯廷號艦長的照片有兩個目的，一是突顯西太平洋上的緊張，二是強調美軍的存在，安撫並鼓舞盟友。從台灣輿論的反應看，這種淺顯的信息看來的確能起些作用。

針對30海里紅線，社評說，這尤其可笑。解放軍已經做好在台當局有進一步惡劣表現時派戰機飛越台灣島、以此宣示國家主權的準備，也做好了台軍如果屆時開火就對「台獨」給予根本性懲罰的準備。「台軍在任何情況下膽敢朝解放軍開第一槍，那一槍就是民進黨當局的喪鐘，就是國家走向統一時刻的到來。」