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王岐山前大管家 董宏被開除中共黨籍
中共中紀委昨通報中央巡視組前副組長董宏案調查結果，將其開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。據港媒報導，董宏曾任大陸國家副主席王岐山前大管家，中紀委公布其罪狀，包括大搞迷信活動、家風敗壞、大搞權錢交易、非法收受巨額財物等。
據星島日報報導，六十八歲的董宏去年十月落馬，有消息說，其妻也涉案，她組織了一個「藝術團」，近年非常活躍，在大陸各地表演，與商界關係密切。
中紀委公布，董宏理想信念坍塌，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請；縱容、默許親屬及身邊工作人員牟利；腐化墮落，家風敗壞；大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、項目開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。
報導說，董宏畢業於中國人民大學黨史系，曾任中共中央顧問委員會常務副主任薄一波的秘書。一九九八年，王岐山擔任廣東副省長，董宏跟隨南下擔任省政府副秘書長；王岐山返京出任大陸國務院經濟體制改革辦公室主任，董宏任體改辦產業體制司司長。兩年後，王岐山任海南省委書記，董宏南下任省委副秘書長。二○○三年SARS爆發，王岐山擔任北京市長，董宏則任北京市政府副秘書長。董宏曾任中央文獻研究室副主任，王岐山擔任中紀委書記，他擔任副部級巡視專員。
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