曾追問世衛台灣會籍 傳港台記者唐若韞已辭職

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港電台「The Pulse」記者唐若韞已經辭職，她曾就台灣會籍追問世衞官員，遭親中共組織狙擊。（立場新聞）
香港電台「The Pulse」記者唐若韞已經辭職，她曾就台灣會籍追問世衞官員，遭親中共組織狙擊。（立場新聞）

香港電台英文時事節目「The Pulse」去年3月訪問世界衞生組織官員有關台灣議題引起關注，被指有違「一個中國」的原則及「約章」中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命。有消息指，節目記者唐若韞（Yvonne Tong）已遞出呈辭，將於本周五離開香港電台。她也已於其 Twitter 帳戶刪除所有帖文。

據星島網和立場新聞，去年香港電台播出節目，記者唐若韞在節目中訪問世衛助理總幹事艾爾沃德時曾問及：「世衞是否會重新考慮台灣的會籍問題」，艾爾沃德眉頭皺了一下，過了幾秒後說抱歉，沒有聽到問題，記者唐若韞其後再追問，兩人對話突然被切斷。引起國際媒體矚目。

香港商務及經濟發展局及後發表聲明，稱局長邱騰華認為該集節目當中的表達，有違「一個中國」的原則及「約章」中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，又指廣播處長作為香港電台的總編輯，必須對此負責。

香港電台發言人曾反駁表示，當提及台灣，節目只以地方（place）來形容，本身並沒有任何取政治取向，在審視全集內容後，認為該集節目並無違反「一國兩制」原則，亦沒有違反「約章」。

香港電台《The Pulse》記者唐若韞，曾在直播節目中追問世衞官員台灣防疫表現。（香港文匯網）
香港電台《The Pulse》記者唐若韞，曾在直播節目中追問世衞官員台灣防疫表現。（香港文匯網）

香港 一國兩制

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