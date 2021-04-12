大陸舉辦湖北推介會活動 王毅：證明對抗疫成就認可

大陸外交部今日舉辦湖北全球特別推介活動。大陸國務委員兼外交部長王毅在會中說，這次推介會是外國使節及代表人數最多、規模最大的一次，說明了大家對湖北及武漢抗疫成就的認可，還稱作為負責任、有擔當的大國，中國抗疫，秉持的不是獨善其身，而是兼濟天下。

這是一場名為「英雄的湖北：浴火重生，再創輝煌」的推介活動，包含大陸湖北省委書記應勇、武漢市委書記王忠林進行推介。大陸湖北省省長王曉東，大陸外交部黨委書記齊玉、副部長樂玉成等外交部領導以及外國駐陸使節、國際組織駐陸代表、中外工商界人士、媒體記者約500人出席。

王毅發表致詞表示，作為最早報告疫情又最早控制住疫情的地方，武漢解封一周年，不僅值得中國人民紀念和慶祝，也得到世界各國的高度關注。今天這場推介會是迄今為止出席外國使節及代表人數最多、規模最大的一次，這充分說明了大家對湖北和武漢抗疫成就的認可，也充分展現了各方對疫後中國發展前景的期待。

王毅接著在談話中指出，「湖北和武漢人民在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人民的支持下，眾志成城，絕地反擊，不僅為中國戰勝疫情付出了巨大犧牲，也為全球抗擊疫情作出了重要貢獻。」

他接著提及「三個堅持」，包含堅持團結互助，與各國攜手最終戰勝新冠疫情，指出會向有需要的國家提供支援，讓更多發展中國家用得起、用得上安全可靠的疫苗。堅持開放合作，與各國攜手推動世界經濟復甦。世界充滿不確定，而中國的未來是確定的。大陸將更充分發掘自身超大市場潛力，為各國帶來新的發展機遇，進一步深化與各國互利合作，為世界經濟復蘇注入更多動力。

最後是將堅持多邊主義，與各國攜手打造命運共同體。中國大陸反對把各國分成三六九等，不贊同用意識形態劃出敵我親疏。生命與健康，生存與發展，是各國人民都應享有的平等權利。中國大陸將積極踐行真正的多邊主義，捍衛以「聯合國憲章」為基礎的國際秩序，與各國一道維護世界和平穩定，彌合人類發展鴻溝，共同開創更加美好的未來。

王毅還說，今年是中共建黨100周年，湖北在中共歷史上具有特殊地位，還說「希望大家在這個特殊的年份都到湖北去走一走、看一看，更加直觀地瞭解湖北和武漢偉大的抗疫精神，更加深入地探尋中國共產黨成就百年偉業的初心與歷程。」