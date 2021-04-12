美軍高層多次警告 中國大陸超音速武器進展迅速

美商務部在4月8日將7家中國超級計算機實體加入制裁名單。據香港01報導，有説法指這是美國不滿其高超音速技術落後。此前美軍高層就多次發出警告，稱中、俄在該領域遠遠超出美國。

美國空軍在4月5日首次進行了AGM-183A 「空射快速反應武器」（ARRW）項目的推進器測試載具試驗，但試驗遭遇故障，導彈未能從B-52H轟炸機上脱離，以失敗告終。

美媒CNN報導，在全球緊張局勢加劇之際，美國與中國和俄羅斯展開競賽，以開發高超音速武器。中國大陸研發「速度迅猛」並且正大量投入精力，美國「正處於落後地步」。

在美國的高超音速武器項目正在試驗的階段，中俄的高超音速武器已經進入部署階段。中國在2014年首次進行了高超音速導彈試驗，俄羅斯則在2016年開始。

中國大陸在2014年1月9日首次測試高超音速飛行器，美國防部稱其為「WU-14」。目前戰略界認知該武器已經實戰化，曝光的DF-ZF型東風導彈就是裝備高超音速彈頭的型號。

據稱這種滑翔載具的飛行速度達到了10倍音速。北美防空司令部和北方司令部司令格倫·萬德克上將（Glen Van Herck）今年3月警告稱，這種高超音速武器「對我們提供行動預警和攻擊評估的能力構成挑戰」。

媒體透露，在2019年北京「十一」閲兵上首次露面並安裝有高超音速滑翔載具的東風-17彈道導彈，其滑翔彈頭速度能達到10倍音速。

在去年8月，中國向南海發射的東風-21D和東風-26B反艦導彈曾震驚世界。這兩款也被官方證實裝備了高超音速滑翔彈頭。

據俄通塔斯社報導，俄羅斯計劃測試名為「鋯石」的新型超高音速導彈。俄羅斯總統普亭在2019年説，該導彈的速度能達到9倍音速，射程超過1000多公里。俄羅斯將在2022年開始部署該系列高超音速導彈。

美媒「新聞周刊」報導稱，俄羅斯的高超音速武器項目包括「先鋒」和「匕首」。前者是導彈發射的高超音速滑翔彈頭，後者是空射的高超音速導彈。這兩種高超音速武器都能夠攜帶核彈頭。

近年來，高超音速武器逐漸成為大國軍事競賽的裝備之一。高超音速武器的巨大優勢在於飛行速度極快，當前的任何型態反導彈攔截系統均對其無效。