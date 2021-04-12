聽新聞
test
0:00 / 0:00

王岐山密友董宏被開除黨籍 立案調查

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
中央巡視組原副組長董宏被中共中央紀委通報，開除黨籍，進行立案審查調查。（讀者提供）
中央巡視組原副組長董宏被中共中央紀委通報，開除黨籍，進行立案審查調查。（讀者提供）

被外界視為大陸國家副主席王岐山密友的董宏，今天（12日）被中共中央紀委通報，對其開除黨籍，進行立案審查調查。通報稱他腐化墮落，家風敗壞，非法收受巨額財物。

中紀委稱，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中央巡視組原副組長董宏嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。董宏在去年10月接受中紀委調查。

通報稱，經查，董宏理想信念坍塌，「四個自信」喪失，嚴重違反政治紀律和政治規矩，對黨不忠誠不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金；縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響謀利；腐化墮落，家風敗壞；大肆收錢斂財，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、專案開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

董宏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據「中國共產黨紀律處分條例」、「中華人民共和國監察法」、「中華人民共和國公職人員政務處分法」等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予董宏開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

中共 中紀委 王岐山

延伸閱讀

1幼兒園需8專責人員 業者喊苦

民眾捐贈節稅 三點不漏

畫面曝光！台大醉月湖鵝疑遭當場殺害帶走 警鎖定對象追人

海南椰樹集團反擊：搞垮我們 50萬農民脫富返貧

相關新聞

大陸舉辦湖北推介會活動 王毅：證明對抗疫成就認可

大陸外交部今日舉辦湖北全球特別推介活動。大陸國務委員兼外交部長王毅在會中說，這次推介會是外國使節及代表人數最多、規模最大...

美軍高層多次警告 中國大陸超音速武器進展迅速

美商務部在4月8日將7家中國超級計算機實體加入制裁名單。據香港01報導，有説法指這是美國不滿其高超音速技術落後。此前美軍...

陸無人機「空中航母」 投放多架小型無人機用蜂群戰術

中國大陸在軍用無人機領域技術又有新突破，西安科技企業日前試飛新研製的蜂羣無人機航母，它能搭載較小的無人機，在空中釋出這些...

王岐山密友董宏被開除黨籍 立案調查

被外界視為大陸國家副主席王岐山密友的董宏，今天（12日）被中共中央紀委通報，對其開除黨籍，進行立案審查調查。通報稱他腐化...

港教材抹去中華民國 陸委會：此地無銀三百兩

港媒今天報導，香港部分歷史教材把以往的「中華民國政府」遷台改成「中國國民黨」遷台。陸委會表示，中華民國的存在是一個客觀事...

陸學者田飛龍：香港建制派有兩面派 中西方利益兩頭拿

經常就香港問題發言、被視為北京對港政策智囊的中國學者田飛龍近日批評，香港親政府及北京的建制派內部過去有「兩面派」，同時拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。