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跟進中共史觀 香港教科書「中華民國」遷台改稱國民黨

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港教科書跟隨中共史觀，刪「中華民國政府」，改為「國民黨遷台」。（取自香港明報）
香港教科書跟隨中共史觀，刪「中華民國政府」，改為「國民黨遷台」。（取自香港明報）

據香港明報取得部分小學常識科及高中中史科教科書的勘誤表，當中有小學常識書（常識科教科書）去年提出修訂，把國共內戰後數次提及「中華民國政府」遷至台灣的描述，改成「中國國民黨」遷至台灣。有學者認為，修訂顯示香港已「跟足」大陸史觀，惋惜香港不再容納多元史觀，「對近代史、現代史中立的一個描述、一個史觀就此退出香港歷史舞台」。此外，香港高中中史課本，亦對有關中日二戰的章節作出修訂。

報導指出，香港目前市面有4套已經送審的小學常識科教科書，出版社不時會於網頁公布教科書更新內容，並以「勘誤表」形式列出，日後重印修訂。

報導披露，2019年版的《今日常識新領域（第三版）六年級3 中國的變遷》，在「內外交困的時期」一課交代國共內戰，稱「最後由毛澤東領導的中國共產黨取得勝利，並於1949年10月1日宣布成立中華人民共和國；由蔣介石領導的中華民國政府則遷至台灣」；出版社網站去年10月的勘誤表列明，上述段落尾句將改為：「由蔣介石領導的中國國民黨則遷至台灣」；同一課其他頁數仍見類似修訂。

報導引述熟悉兩岸三地歷史科教科書的東亞國際關係學者林泉忠稱，從修訂可見香港已完全跟隨大陸的史觀，要與大陸看齊。他解釋，大陸史觀中，1949年中華人民共和國成立後，「中華民國政府」便不可稱之為政權，認為隨去年《港區國安法》實施，條例涵蓋多個層面，當中包括教育，可以理解教科書亦會調整。

他表示，過去20年學界時有比較兩岸三地的教科書，大陸及台灣教科書分別以共產黨及國民黨史觀編寫，當中以香港教科書最中立，「香港很包容多方面史觀，比較客觀及具第三者的看法」。他感嘆現時客觀表述即將變成歷史。

他說，與香港回歸前相比，香港教科書就台灣的著墨已刪減不少，預計教科書未來或進一步「執正」（修正）書中內容，舉例說大陸會稱國民黨「敗走」台灣，甚或隻字不提。

有出版社把國共內戰內容安排在其他年級的教科書。四年級常識教科書《現代常識4D》描述國共內戰與中華人民共和國成立時，於課文稱「1946年，國民黨和共產黨全面爆發內戰。後來，國民黨退守台灣。1949年10月1日，中華人民共和國成立」。

此外，《現代常識6D》2019年初版內容亦有修訂。據出版社於網上上載的勘誤表，該書於「基本法」一課提出「落實『一國兩制』的具體例子」時，原來版本為：「在『一國兩制』的基本方針下，香港不會實行內地（大陸）的政策」，但新版則不提大陸政策，改以體育為例，稱：「香港在『一國兩制』的原則下，運動員可以用『中國香港』代表的名義，參與國際性體育活動」。

據報導，香港教育局對此回覆稱，為教科書編寫合適內容和教學活動是出版社專業責任，以確保課本內容及選材符合課程宗旨和目標，引用資料應正確、內容完整、客觀持平。就有關教科書更新，出版社按上述原則持續優化課本，向教育局以「勘誤表」提出內容修訂。

香港回歸 國民黨 一國兩制

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