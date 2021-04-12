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中共新版黨史：淡化毛澤東錯誤、習執政篇幅占1/4

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共建黨一百周年之際，官方推出二〇二一年新版「中國共產黨簡史」作為指定黨史學習教材。（星島日報）
中共建黨一百周年之際，官方推出二〇二一年新版「中國共產黨簡史」作為指定黨史學習教材。（星島日報）

中共建黨一百周年之際，官方推出二〇二一年新版「中國共產黨簡史」（黨史）作為指定黨史學習教材。據港媒披露，新版黨史突出中共十八大以來，即中共總書記習近平執政以來的黨史，約占全書四分之一；至於文化大革命則不再單獨成章，淡化了毛澤東的錯誤，大幅增加了文革期間在經濟、國防科技、外交等方面所取得的成果。

據香港星島日報報導，由中共黨史出版社出版的新版黨史共十章，五百卅一頁，約廿八萬字。「中國特色社會主義進入新時代」是最後一章，也即十八大以來黨史，共一百四十六頁，約占全書四分之一。內容包括中共十八大和實現中華民族偉大復興的中國夢，推進「五位一體」和「四個全面」布局，大陸國防和軍隊現代化建設，中國特色大國外交，堅持「一國兩制」和推進「祖國統一」等。

報導指出，比對發現，中共建黨八十周年二〇〇一年出版的黨史，將「十年『文化大革命』的內亂」列作第七章。新版黨史將這段歷史劃入第六章「社會主義建設的探索和曲折發展」中的第三部分「社會主義建設在曲折中發展」，共十三頁，不再單獨成章。

有關文革的起因，二〇〇一年出版的黨史稱，毛澤東發動這場「大革命」的出發點是防止資本主義復辟、維護中共的純潔性和尋求中國自己的建設社會主義的道路，「但他對黨和國家政治狀況的錯誤估計這時已經發展到非常嚴重的程度，認為黨中央出了修正主義」；書中還指「黨內個人專斷和個人崇拜現象逐漸滋長」，「毛澤東（對文革）負有主要的責任」。

報導指出，新版黨史則淡化了毛澤東的錯誤，如此描述：「作為一個執政的無產階級政黨領袖，毛澤東不斷觀察和思考新興的社會主義社會現實生活中的問題，極為關注艱難締造的黨和人民政權的鞏固，高度警惕資本主義復辟的危險，為消除黨和政府中的腐敗和特權、官僚主義等現象，進行不斷探索和不懈鬥爭。但是由於對社會主義社會的建設發展規律認識不清楚，由於左的錯誤在理論和實踐上的積累發展，很多關於社會主義建設的正確思想沒有得到貫徹落實，最終釀成了內亂。」

二〇〇一年出版的黨史描述了「破四舊」、抄家打人、造反派奪權、火燒英國代辦處、林彪事件等內亂，新版黨史則只用一頁簡略描述了文革經過，強調作為政治運動的文革與文革歷史時期是有區別的，並用了足足七頁，描述「各項工作在艱難中仍然取得了重要進展」，包括一批交通運輸線和輸油管線設施相繼建成，獨立研製出「兩彈一星」，對外工作也打開新局面，迎來中共建政後第二次建交高潮。

不過，新版黨史仍然維持中共歷史決議，指文革不是任何意義上的革命或社會進步。「它是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓。」

中共 文革 毛澤東

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