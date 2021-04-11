雙基雷達車曝光 胡錫進：台灣情報騙術太逗了

海軍投稿軍媒，國造號稱可偵測匿蹤戰機的「雙基雷達車」進駐澎湖曝光，這則軍聞隨即遭下架，大陸環球時報總編輯胡錫進發文表示，就他看來，這是一個受到精心謀劃的情報戰案例，目的是要向大陸傳遞一個很可能是虛假的威懾訊息，「台軍這幫井底之蛙想耍點小聰明就把大陸嚇住，太逗了。」

環球網報導，胡錫進指出，「在老胡這個熟悉情報戰的老兵看來，這是一個受到精心謀劃的情報戰案例，目的是要向大陸傳遞一個很可能是虛假的台灣有能力發現、追蹤並擊落解放軍殲20戰機的威懾訊息，形成對大陸的阻嚇力和對台灣輿論的鼓舞。」

胡錫進表示，殲20戰機是大陸最先進的第五代隱形戰機，最突出能力就是能夠不被雷達發現，「一旦兩岸爆發戰爭，解放軍全力攻台，殲20很可能成為配合飛彈攻擊、發動第一波空襲的突擊隊。」

胡錫進提到，3月下旬，台軍方主動發布的一則宣傳報導配有一張照片，照片上只是出現了由台灣中山科學研究院研製的一款雷達車，它的部署地點是澎湖，大陸有那麼多研究台灣軍事裝備的民間人士和機構，幾乎無人關注此事，而台灣媒體卻與美國富比世網站，彼此配合炒作這是台軍的「洩密」，並致使台國防部長邱國正震怒云云，台媒還宣稱這款雷達車如何先進，能夠在第一時間發現台海上空的解放軍殲20戰機等。

胡錫進指出，「他們以為這樣的輿論操作比台軍宣示他們有能力阻止解放軍在戰爭爆發時實施空中打擊更加可信，效果更好，這是情報戰常見的騙術之一。」

胡錫進表示，車載雷達是普通軍事裝備，澎湖只要部署車載雷達，即使是被動接受信號的雷達，解放軍也有辦法很快發現它們的部署位置，「這種雷達到底有什麼功效，只有台軍知道，用得著台方主動對外說它們能夠發現跟蹤解放軍隱形戰機這個『更大秘密』嗎？他們騙騙一般的網民可以，要想產生戰略欺騙的效果，純屬痴心妄想。」

胡錫進強調，台灣的安全一定要透過政治方式實現，而非用增強軍事對峙能力或者得到美國的更多保護承諾來實現，「老胡珍惜台海和平，正因為這樣，我要正告台當局：不要僥倖，莫鋌而走險。從軍事意義上說，今天台灣的防衛能力比1949年的北平還要脆弱。現實些吧，對大家都好。」