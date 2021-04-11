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港選制修訂 港府：盼5月底通過條例草案
港府政務司司長張建宗在香港電台「給香港的信」節目表示，關於完善選舉制度的條例草案，若得到行政會議同意，將於周三在立法會首讀，政府衷心希望立法會在5月底通過草案，啟動未來一年的選委會、立法會及行政長官選舉。
據報導，張建宗強調，選舉制度的改變並無侵犯香港市民投票或參與選舉的權利，凡效忠憲制秩序的任何政治背景人士，均可依法參選。
他表示，香港《基本法》列明普選立法會及行政長官的最終目標完好無損，他有信心新的選舉制度，能夠令行政立法關係更緊密，雙方能夠放下分歧，達成共識。
張建宗稱，近年有激進及暴力元素，意圖騎劫香港政治，嚴重影響立法會工作，提出獨立造成社會混亂，嚴重影響香港繁榮穩定。如果一個選舉制度未能保障「一國兩制」及憲制秩序，是一個有缺陷的制度。大陸人大常委會修改《基本法》附件一及二，目的就是為確保香港由擁護「一國兩制」及支持特區憲制秩序的愛國者管治。
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