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中美乒乓外交50周年 崔天凱籲求同存異

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
昨日是中美「乒乓外交」五十周年紀念日，大陸駐美大使崔天凱形容中美關係正面臨何去何從的關鍵選擇。（星島日報）
昨日是中美「乒乓外交」五十周年紀念日，大陸駐美大使崔天凱形容中美關係正面臨何去何從的關鍵選擇。（星島日報）

昨天是中美「乒乓外交」五十周年紀念日，中國大陸駐美大使崔天凱在「乒乓外交」系列紀念活動開幕式上發表視訊致詞，形容中美關係正面臨何去何從的關鍵選擇，雙方更應繼承和發揚乒乓外交所承載的相互尊重、求同存異精神，尋求合作共贏的相處之道。

據星島日報報導，一九七一年三月廿八日，在日本參賽的美國乒乓球運動員科恩意外登上中國隊的巴士，中國運動員莊則棟主動和他談話，雙方並交換禮物，事後美國隊主動和中方聯絡希望訪問大陸。四月十日，美國乒乓球代表團獲邀訪陸，成為一九四九年以來第一批獲准進入中國境內的美國團體。

這件事對中美關係產生巨大影響，被譽為「小球推動大球」，拉開了中美關係改善的歷史序幕。一年後，時任美國總統尼克森訪陸，中美關係解凍。

崔天凱昨天致詞時說，五十年前，中美兩國之間的不同遠超現在，但雙方從兩國人民的根本福祉和共同期盼出發，尊重彼此差異，開啟合作進程，用事實證明了不同社會制度的兩個大國完全能夠和平共處、互利合作。

他表示，乒乓外交深刻改變亞太乃至全球戰略格局，為中美和世界人民帶來巨大福祉。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。

崔天凱說，人文交流始終是中美關係的動力源和潤滑劑，遺憾的是，美方一些人執迷意識形態偏見和零和思維，不斷給兩國人文交流設限，這不符合兩國人民的願望和共同利益，希望美方盡快搬掉這些絆腳石，與中方共同厚植兩國友誼與合作的基礎。

巴士

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