美放寬與台交往 陸學者：「切香腸」試探北京底線

美國宣布與台灣交往的新準則，允許雙方政府人員在官方機構內接觸，但同時宣稱在「一中政策」下維持台美「非官方關係」。有大陸學者認為，這是美方試圖用「切香腸」試探北京底線。

大陸環球時報引述天津南開大學法學院台港澳研究中心主任李曉兵表示，所謂的「官方」和「非官方」之間只不過是一層紙，美方採用這種矛盾的措辭只是對自己的行為進行包裝，實際情況如何卻任由他們自己定義。

他認為，美方明知北京底線不可越，因此採用了這種「狡猾」的辦法，試圖用「切香腸」來試探北京底線。

據香港星島日報報導，美國智庫戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛來儀表示，川普政府在卸任前取消美台接觸限制的決定，為拜登政府更新指引提供了一個好用的藉口。

報導引述美國威爾遜中心季辛吉中美研究所所長戴博認為，如今拜登領導的政府正在緊跟川普政府的腳步，這兩屆政府都認為北京在未來幾年收復台灣的可能性正在增加。