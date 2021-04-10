茅頭對台 香港工聯會促加強抽查台灣豬肉食品

大陸今年1月封禁台灣肉品進口，3月再禁台灣鳳梨後，香港傾中團體揚言跟進，香港最大勞工團體香港工會聯合會今〈10〉日召開記者會，促請港府加強抽查台灣進口的豬肉乾及豬肉鬆等豬肉食品，並加強監管網購平台出售相關產品。

香港工聯會上月自行在3個網購平台及多個商店進行調查，發現有多款來自台灣的豬肉食品出售，卻未清楚標示相關豬肉來源，工聯會指，台灣今年開放進口含有「萊克多巴胺」瘦肉精的美國豬肉，擔心香港進口含有相關瘦肉精的產品。