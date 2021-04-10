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茅頭對台 香港工聯會促加強抽查台灣豬肉食品
大陸今年1月封禁台灣肉品進口，3月再禁台灣鳳梨後，香港傾中團體揚言跟進，香港最大勞工團體香港工會聯合會今〈10〉日召開記者會，促請港府加強抽查台灣進口的豬肉乾及豬肉鬆等豬肉食品，並加強監管網購平台出售相關產品。
香港工聯會上月自行在3個網購平台及多個商店進行調查，發現有多款來自台灣的豬肉食品出售，卻未清楚標示相關豬肉來源，工聯會指，台灣今年開放進口含有「萊克多巴胺」瘦肉精的美國豬肉，擔心香港進口含有相關瘦肉精的產品。
星島日報報導，香港工聯會強調，大陸已完全禁止含有瘦肉精的豬肉進口，認為香港應提高相關標凖。工聯會建請港府禁止含有瘦肉精的豬肉產品進口，並要求所有肉類加工食品在包裝上清楚列明肉類產品的來源地，同時還要求加強邊境抽查檢驗，以及監管網購平台出售相關產品。
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