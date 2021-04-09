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中國人權研究會發文稱美對外戰爭造成嚴重災難

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人權研究會9日發表「美國對外侵略戰爭造成嚴重人道主義災難」一文。（圖／取自海外網）
中國人權研究會9日發表「美國對外侵略戰爭造成嚴重人道主義災難」一文。（圖／取自海外網）

中國人權研究會9日發表「美國對外侵略戰爭造成嚴重人道主義災難」一文，指出「美國打著『人道主義干涉』旗號對外動武的惡劣行徑，稱這些戰爭不僅奪去了大量軍人的生命，更造成了極為嚴重的平民傷亡和財產損失，導致嚴重的人道主義災難。」

新華網報導，文章列舉出二戰後美國發動的一系列侵略戰爭，據不完全統計，從二戰結束到2001年，在世界上153個地區發生的248次武裝衝突中，美國發起的有201場。此外，美國還以支持代理人戰爭、煽動國內叛亂、暗殺、提供武器彈藥、培訓反政府武裝等方式頻頻對其他國家進行干涉，給相關國家社會安定和民眾安全帶來嚴重傷害。

文章強調，「美國發動的對外戰爭造成嚴重惡果，造成大量人員傷亡、設施破壞、生產停滯；帶來難民潮、社會動蕩、生態危機、心理創傷等一系列社會問題；還給未涉事國家造成傷害，美國自身也成為其發動對外戰爭的犧牲品。」

文章揭示，「軍事行動導致人道主義危機源於美國的霸權思維，期待霸權主義國家去捍衛他國人權無異於與虎謀皮。」只有丟棄私利至上的霸權思維，才能避免人道主義災難，才能實現互利共贏，使各國人民真正享有各項基本人權。

戰爭 人權 二戰

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