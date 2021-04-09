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陸學者點名批判蘇貞昌、游錫堃「假緩和，真挑釁」

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌。圖／行政院提供

行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃遭大陸學者點名批判。河南師範大學政治與公共管理學院副教授王鶴亭9日表示，蘇、游操弄兩岸議題，製造各種挑釁言論，企圖帶風向、造熱點，這是他們慣用的政治伎倆，也暴露出一段時間以來民進黨當局表面擺出緩和姿態、實際卻繼續破壞兩岸關係的實質。

中新網報導，王鶴亭表示，今年以來，台灣遭遇嚴峻缺水問題，多個水庫水情告急；清明時節，台鐵發生重大安全事故。在民進黨當局執政績效不彰、處理重大事故不力、面臨巨大民意壓力時，蘇貞昌、游錫堃不顧民眾食安疑懼、缺水乾旱、苦盼疫苗、交通安全等民生福祉，煞費苦心轉移焦點，頻頻在兩岸議題上做文章，操弄政治議題，誤導輿論、欺騙世人，製造仇恨和對立，充分暴露出自私自利的政客本質。

他稱，蘇貞昌自新冠肺炎疫情暴發以來不斷惡意攻擊大陸，製造兩岸對立，執意使用武漢肺炎歧視性語言，游錫堃上任以來多次聲稱要爭取所謂國際空間。近期蘇、游又在新疆棉花議題上大放厥詞，無視真相、扭曲事實，配合西方一些國家編造謊言，妄圖誤導民眾認知，充當反華急先鋒和馬前卒。

王鶴亭說，任何搬弄是非、煽動對抗的言行，都嚴重危害台海和平穩定，嚴重傷害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

他強調，蘇貞昌、游錫堃的所作所為，恰恰說明所謂的善意是假動作，暴露他們假緩和、真挑釁，假善意、真對抗的面目。

游錫堃 蘇貞昌 新冠肺炎 缺水

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