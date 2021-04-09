陸學者點名批判蘇貞昌、游錫堃「假緩和，真挑釁」

電影一開始是一艘在暗夜中航行的漁船，片尾這艘船又出現了。長達三小時的《迷航》，其實拍攝了超過八年，導演看似採取壁上蒼蠅的靜觀方式，從頭到尾都沒有發聲，但從素材剪輯到呈現方式看來，烏坎人或許還在迷航，導演倒是很清楚，她究竟想呈現出什麼樣的烏坎民主之旅。

2021-04-09 11:37