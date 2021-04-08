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向心夫婦涉洗錢罪遭起訴 陸委會：尊重依法處理

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
台北地檢署8日依洗錢罪起訴中國創新投資有限公司主席兼行政總裁向心、龔青夫婦，陸委會8日回應，尊重司法機關依法處理。（圖／報系資料照片）
台北地檢署8日依洗錢罪起訴中國創新投資有限公司主席兼行政總裁向心、龔青夫婦，陸委會8日回應，尊重司法機關依法處理。（圖／報系資料照片）

台北地檢署偵辦「王立強共諜案」，8日依洗錢罪起訴中國創新投資有限公司主席兼行政總裁向心、龔青夫婦。陸委會8日對此回應，相關偵辦作為，尊重司法機關依法處理。

據了解，這項案件起緣於2019年，自稱大陸間諜的男子王立強接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在大陸解放軍總參謀部下成立，目的是滲透香港金融市場並搜集軍事情報，並稱中國創新投資對台媒投下經費，讓大陸可以控制這些媒體。

同時，向心與其妻子龔青，涉收受中國上海國太集團吸金不法獲利的2億300萬港幣（約新台幣7.4億），並購買了2戶豪宅，台北地檢署8日依違反「洗錢防制法」起訴向心夫婦

陸委會副主委兼發言人邱垂正於8日例行記者會上對此回應，不評論個案，台北地檢署對向心案提出公訴，相關偵辦的作為，陸委會尊重司法機關依法處理。

不過，媒體持續追問政府是否會強化相關法制，邱垂正表示，「我們認為中共長期以來利用台灣自由民主開放的社會對於我各領域進行統戰、滲透、干預、分化，危害我們民主政體的正常運作情形日益嚴重。」政府雖在2019年陸續完成國安五法及反滲透法的修法工作，但為了強化維護國家安全與民主核心的防衛，未來會持續檢視研修相關法規，進行必要的法治強化工作。

邱垂正說，陸委會會持續會同相關機關進行研議，對於立法機關、社會各界提出強化民主防衛的提案與建議，政府都會密切關注，在政策研議及法令研修的過程中，都會把相關意見納入研議中。

陸委會 邱垂正 向心夫婦

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