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趙立堅警告美勿採取任何玩火做法 慎重處理涉台問題

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅今天（8日）說，中國從來無意恐嚇誰，但誰的恐嚇也不怕。（新浪新聞網）
大陸外交部發言人趙立堅今天（8日）說，中國從來無意恐嚇誰，但誰的恐嚇也不怕。（新浪新聞網）

針對美國表示對中國大陸在台海地區持續不斷的恐嚇行動深感關切，中國大陸外交部發言人趙立堅今天（8日）回應說，中國從來無意恐嚇誰，但誰的恐嚇也不怕。

美國國務院發言人普萊斯7日說，對中國大陸在台海地區的恐嚇舉動表示擔憂，他說，美方有能力抵抗一切可能危及台灣安全或社會經濟制度的武力或其他形式的脅迫。

澎湃新聞報導，趙立堅在例行記者會上反駁說，美國妄稱中國搞所謂恐嚇、脅迫，「這頂帽子絕對扣不到中國頭上」。

趙立堅說，美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉、挑釁攪局，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海和平穩定。他還反問，「難道中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威了嗎？在全球範圍內到底是誰在搞恐嚇和脅迫？」

趙立堅強調，「中國從來無意恐嚇誰，但誰的恐嚇也不怕。中國也不想脅迫誰，但誰的脅迫也沒用」，他警告美國「充分意識到台灣問題的高度敏感性」，不要採取任何玩火的錯誤危險做法，慎重妥善處理涉台問題。

恐嚇 趙立堅

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