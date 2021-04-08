聽新聞
test
0:00 / 0:00
推特賀「奶茶聯盟」一周年 戰狼外交官如何回應受矚目
社交網站Twitter的公共政策團隊8日發表帖文，宣布即日起推出「奶茶聯盟」（#MilkTeaAlliance）表情符號（emoji），來慶祝「奶茶聯盟成立一周年」。
Twitter指出，奶茶聯盟是自Twitter平台誕生的網上團結聯盟，在台港泰緬及全球社會運動者和公民的帶領下，成為一場全球民主派運動。Twitter呼籲用戶參與討論，共同支持「奶茶聯盟」。
Twitter指出，奶茶聯盟於2020年4月以Twitter迷因（meme）的形式誕生，為了慶祝奶茶聯盟一周年，而推出這個結合三種奶茶顏色的emoji，這三種顏色分別來自聯盟成員地區的不同奶茶類型。
當用戶在Twitter發表帖文時，只需要輸入「#milkalliance」、「#nnevvy」，或者中文簡繁體字、韓文、緬甸文、泰文的「#奶茶聯盟」，皆可自動呈現該emoji。
據香港01，「奶茶聯盟」是因2020年4月初，主演泰劇《只因我們天生一對》的泰國演員Bright在Twitter上轉載了一張把香港列為「國家」的圖片，後一度公開道歉，其後又有大陸網友翻出Bright的女友Weetaya涉嫌新冠肺炎溯源和台獨的言論，因此引發的大陸網友征戰，但卻遭到泰國和台灣香港網友的猛烈回擊，在此過程中組建出的虛擬聯盟。
直到2021年2月的緬甸抗議運動中，「奶茶聯盟」被泰國網友作為聲援緬甸民主派的標誌，並將緬甸囊括其中，再度在網絡瘋傳。
被外界視為「戰狼」的大陸外交部發言人趙立堅、華春瑩，以及大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進等官方人士，都在Twitter設有帳號，他們將如何回應此事受到大陸網友關注，不過截至8日下午，上述「戰狼」都暫時未有回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言