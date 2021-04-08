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邊界衝突 中印第11輪軍長級會談傳9日舉行
就在西藏突然於日前發布「十五禁」後，印度媒體6日報導，印度與中國在4月9日舉行新一輪軍長級會談，解決剩餘的問題。
《印度斯坦時報》報導，一名印度高級官員説，中印第11輪軍長級會談或於4月9日舉行，但是仍然有待中共解放軍方面的確認。他強調，中方沒有拖延。
知情人士4月6日透露，中印舉行這次會談的目的是為了解決高格拉（Gogra）-温泉（Hot Springs）地區的爭端，讓實控線（LAC）恢復到2020年4月之前的狀態。
報導指出，雖然中共解放軍和印度軍隊撤退到2020年4月之前的位置使得班公湖（Pangong Tso）使兩岸的局勢穩定下來，但是仍有一些中國士兵在高格拉-温泉地區。
報導稱，印度軍方也想解決德普桑（Depsang）地區長期存在的巡邏問題。
而西藏於6日突然緊急公布「十五禁」，令人聯想中印邊界衝突緊張情勢是否升高。
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