共機擾台美艦穿越台海 吳釗燮：國人要有保衛國家決心

共機7日至少3度進入台灣西南空域，遼寧號航空母艦編隊也在台海附近訓練；美國海軍也發布，第七艦隊驅逐艦馬侃號7日通過台海。外交部長吳釗燮今天表示，目前台海的局勢，這種緊張狀況已經持續一段時間，以政府責任來說，必須持續觀察對我敵情威脅，而這部分國防部做得很好，更重要的是國人一定要有保衛自己國家的決心。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮報告「在GCTF架構下台美的全球夥伴合作關係」，並備質詢，吳釗燮在會議開始前接受媒體訪問。

被問到遼寧號在台海附近訓練，吳釗燮說，目前台海的局勢，這種緊張狀況已經持續一段時間，以政府的責任來說，必須持續觀察對我敵情威脅，這部分相信國防部做得非常好，更重要的是國人一定要有保衛自己國家的決心。

路透報導，吳釗燮昨天表示，在中國向南美洲國家施壓「和台灣斷交就給疫苗」後，台灣和其他民主國家合作，找到印度幫忙我邦交國巴拉圭獲得疫苗；吳釗燮今天表示，印度的Covaxin疫苗前天獲得墨西哥認證，因此他們提供給巴拉圭的疫苗現在就能開始施打，也解決巴拉圭燃眉之急。

吳釗燮說，國際機制Covax分發速度較慢、程序上比較冗長，部分邦交國因為缺乏疫苗引起社會或政治爭議，而我方作為邦交國當然要想辦法協助，因此和理念相近國家如美日探詢能協助的能力和意願，之後透過好朋友協助，印度有能力提供疫苗。

吳釗燮說，我方會看其他邦交國狀況，若有需要協助的，同樣會透過理念相近國家提供相關疫苗給邦交國。