武警反恐作戰演習 雪豹突擊隊配備新狙擊槍射程2公里

據央視軍事頻道畫面披露，大陸武警雪豹突擊隊近期開展了城市反恐作戰演練。在演訓中，特戰隊員換裝新型步槍。此外，影片中亦出現塗了迷彩的大陸國產10式大口徑狙擊步槍，射程可達2公里。

據「新浪軍事」報導指出，特戰隊員手持的是此前在中共建政70周年閲兵式中首次公開亮相的大陸國產新型步槍。

據報導，從外觀來看，新型步槍摒棄了95式步槍的無托布局，採用可伸縮的有槍托布局，彈匣在握把前方，整體造型緊湊。

另外，在步槍頂部有全長度附件導軌，除頂置導軌以外，側面、底面均預留附件接口安裝位置，可按需求靈活加裝光學瞄具、戰術燈等其他附件。例如，在雪豹突擊隊使用的新槍上就加裝了光學瞄具，在槍口下方還安裝了在演習使用的鐳射照射裝置。

報導指出，新型步槍有長槍管和短槍管兩個版本，在閲兵中亮相的是短槍管版。短槍管體積小、更輕便利於攜帶，適用於突擊部隊近距離作戰；長槍管射擊距離更遠，精度也更準。

據中國兵器裝備集團官方微博透露，新型步槍的精度和可靠性更高，槍管壽命也大幅提升。此外，新步槍還徹底解決了在極限發射條件下精度不穩定的問題。文章指出，新型步槍系統將成為共軍步兵未來的主要裝備並實現大量列入裝備。

除新型步槍，官方公布的影片中還出現了塗了迷彩的大陸國產10式大口徑狙擊步槍。

據報道，該狙擊步槍裝備了12.7毫米高破壞力專用狙擊彈，可發射多功能彈，可對1,000米以內的輕型裝甲目標、火力點、輕型車輛、雷達等重要目標，以及2,000米內的目標實施壓制、打擊和摧毀。