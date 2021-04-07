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美艦再通過台灣海峽 共軍：全程跟監、隨時應對威脅

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
美軍馬侃號驅逐艦。圖／歐新社資料照
美軍馬侃號驅逐艦。圖／歐新社資料照

美軍飛彈驅逐艦馬侃號7日通過台灣海峽。中共東部戰區新聞發言人張春暉7日晚間表示，共軍東部戰區全程對其進行跟蹤監視。美艦此舉向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，陸方對此表示堅決反對。

路透社報導，美國海軍發表聲明說：「馬侃號（USS John S. McCain）通過台灣海峽展現美國對自由開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許地區執行飛行、航行及其他任務。」

而近期，中國大陸派更多戰機進入台灣防空識別區，且遼寧號航空母艦編隊正在台灣附近訓練。

共軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，美馬侃號導彈驅逐艦穿航台灣海峽。共軍東部戰區全程對其進行跟蹤監視。美艦此舉向「台獨」傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，陸方對此表示堅決反對。「戰區部隊將嚴密防範警戒，隨時應對一切威脅挑釁，忠實履行擔負的職責使命」。

台灣海峽 美軍 解放軍

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美艦將定期通過台灣海峽情資 我方在中華職棒賽事獲悉

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