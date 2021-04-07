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大使反擊遭土耳其召見 陸外交部撐腰：正當合理

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
土耳其外交部因大陸駐土耳其大使館發表有關新疆問題的言論召見大陸駐土耳其大使，大陸外交部7日回應「正當合理」。（圖／取自大陸外交部網站）
土耳其外交部因大陸駐土耳其大使館發表有關新疆問題的言論召見大陸駐土耳其大使，大陸外交部7日回應「正當合理」。（圖／取自大陸外交部網站）

土耳其在野黨重要政治人物阿克謝納爾（Meral Aksener）、亞瓦許（Mansur Yavas），5日發文批評大陸屠殺新疆維吾爾族穆斯林，大陸駐土耳其大使館也發推文反擊，土耳其外交部隨後就召見中國大陸駐土耳其大使劉少賓。大陸外交部7日對此回應稱，「中國駐土耳其使館完全正當合理，無可指責。」

阿克謝納爾、亞瓦許5日於維吾爾人「巴仁鄉起義」31周年紀念日發文紀念，批評大陸屠殺維吾爾族穆斯林，大陸駐土耳其大使館對此在推特發文稱將保留採取適當回應的權利，土耳其外交部隨後召見劉少賓表達不滿。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅於7日的例行記者會上對此表示，「關於日前土耳其個別人士在推特上公然為恐怖分子張目、挑戰中國主權和領土完整、甚至公然煽動分裂中國的錯誤言論」，中國駐土耳其使館第一時間闡明了中方的嚴正立場，中國駐土耳其使館的有關回應完全正當合理，無可指責。

趙立堅指出，土耳其自身也長期遭受恐怖主義和分裂勢力之苦，希望土方各界人士正確、理性、客觀看待中方維護國家主權和領土完整的堅定立場以及採取的反恐和去極端化舉措，與中方一道，以實際行動維護中土戰略合作關係大局。

土耳其 外交部 維吾爾

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