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陸智庫：美EP-3E偵察機抵陸沿海偵察 陸3批飛機監控

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台，7日在推特發布，美國海軍一架EP-3E偵察機在清晨3時17分飛經巴士海峽後，轉飛向西北方，在大陸沿海及台灣西南空域抵近偵察。（「南海戰略態勢感知」計畫平台推特）
大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台，7日在推特發布，美國海軍一架EP-3E偵察機在清晨3時17分飛經巴士海峽後，轉飛向西北方，在大陸沿海及台灣西南空域抵近偵察。（「南海戰略態勢感知」計畫平台推特）

台灣西南空域7日凌晨，出現美國、大陸、台灣軍機同時相互監控場景，大陸「南海戰略態勢感知」計畫平台7日公布，美軍EP-3E偵察機經巴士海峽前往大陸沿海進行抵近偵察，大陸則派出3批飛機起飛監控，由於共機已進入我防空識別區，我空軍也派出戰機升空進行警告驅離。

據大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台7日上午在推特發布，美國海軍一架EP-3E偵察機在清晨3時17分飛經巴士海峽後，轉飛向西北方，在大陸沿海及台西南空域抵近偵察，上午5時許到7時許有長達2個小時之久，都在台西南空域打轉。

長期監控共機動態的「台灣西南空域」臉書7日上午發布，表示大陸軍機7日晨4時29分、5時56分、6時31分三度進入台灣西南空域，高度為7200公尺至8500公尺，台空軍出動驅離，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣東南空域高度7200公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

「台灣西南空域」臉書記錄，共機本月累計進入台空域6天，台灣軍方本月廣播驅離紀錄共計17次；2021年共機累計進入台空域81天，台軍方廣播驅離紀錄共計227次。

空軍 南海 巴士

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