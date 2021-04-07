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遼寧艦台海周邊演練 陸專家：對「台獨」發出強烈信號

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共航空母艦遼寧號。圖／新華社
中共航空母艦遼寧號。圖／新華社

中共解放軍海軍發言人高秀成指出，日前，中共海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練。大陸官方外圍媒體環球網引述「艦載武器」執行主編石宏表示，航母編隊進行的相關訓練，是對「台獨」勢力發出的強烈信號；這同時也在警告他們背後的美國。

石宏並指出，不管是戰機還是遼寧艦航母編隊，都是例行訓練，「但它們的演訓區域都是圍繞台灣進行的」，顯然是對「台獨」分子進行威懾，同時也是對那些試圖插手台海、干涉中國內政的域外勢力進行警告。

他表示，「台獨」分子現在有一種幻想，美日等國向他們傳遞的信號使他們的氣焰越來越囂張。為了防止「台獨」分子鋌而走險，現在解放軍採取常態化演訓方式對他們進行警告。這同時也在警告他們背後的美國，展現出解放軍不光能對「台獨」勢力進行有效打擊，如果有關國家想要干涉的話，肯定也沒有好果子吃。

石宏指出，解放軍軍機在台灣的西南方向，航母在東側，展現出解放軍完全有能力「包圍台灣島」。這種包圍態勢可以對「台獨」勢力構成心理壓力和威懾。從多個方向進行演練，可以讓對手無法判斷中方的主攻方向，加大對手的防守難度。同時，解放軍海空力量出現在台灣島的東側，實際上還有「封控外來干預」的考慮。

報導稱，專家認為，不光遼寧艦、山東艦，甚至未來的075型兩棲攻擊艦的編隊，還有驅逐艦編隊、護衛艦編隊等，解放軍海軍擁有的多型主戰艦艇，都可以進行靈活編組。航母編隊更多是對域外勢力的警告，一旦切斷「台獨」分子與他們後台的聯繫，他們心理上就會崩潰。

報導引述外媒稱，此次中國航母編隊包含解放軍海軍的主力艦型，另不排除有潛艇參加訓練的可能。從編隊組成來看，此次訓練可執行高強度防空、反艦和反潛訓練任務。特別是055萬噸大驅和052D驅逐艦，具備強大防空作戰能力。同時，該艦攜帶的「鷹擊」系列超音速反艦導彈，可有效打擊數百公里範圍內的水面艦艇。而054A則具有較強的反潛作戰能力。

報導稱，相信遼寧艦也會進行高強度艦載機起降作業，艦載機可演練與艦艇的協同防空作戰，可將編隊的防空圈擴大數百公里。由於殲-15系多用途戰鬥機，可執行對艦、對地打擊任務，可對相關區域內的基地等目標形成威懾。

報導指出，按日本防務省說法，965號呼倫湖艦伴隨編隊，說明艦隊可能會在海上航行較長時間，其間會進行綜合補給。因此，台灣附近海域可能並不是終點站。未來不排除進入南海。而據公開信息顯示，4月4日上午8時許，美海軍羅斯福號航母打擊群經由馬六甲海峽進入南海活動。未來中美兩大航母編隊會否在南海「邂逅」，值得關注。

此外，據台軍方5日發布，解放軍10架次軍機當日自台海「中線」以南空域，進入台灣西南空域「防空識別區」，其中1架運-8反潛機繞行至台灣東南空域。

報導指出，有分析認為，理論上看，遼寧艦航母編隊的艦艇和艦載機，還可與解放軍陸基飛機形成配合，共同完成反潛、反艦、偵察等訓練活動。因為目前的遼寧艦搭載的是預警直升機，如果航母編隊在陸基固定翼預警機和固定翼反潛機作戰半徑內，那麼可由陸基飛機協助完成部分區域的預警指揮和反潛任務。

解放軍 台獨 遼寧艦

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