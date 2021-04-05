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旅外新疆人勇敢發言 憂中共威脅家人

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
北京當局威脅旅外新疆人以否認人權問題，獲得極大成功。（photo by中國外交部）
北京當局威脅旅外新疆人以否認人權問題，獲得極大成功。（photo by中國外交部）

外媒調查顯示，被迫離開家鄉的新疆人若選擇為新疆發聲，將迎來無止盡的中國官員威脅利誘。多項訪談透露，這些難民或旅外學生一旦批評北京或希望當局能釋放他們的家人，就可能會被電話、郵件騷擾，威脅法辦在新疆的親戚，遭官方公開詆毀，或是要求回國。

中共要求噤聲

中國新疆的人權問題越演越烈，除了先前再教育營被外界視為是種族清洗，近日更爆出拒用新疆棉企業的抵制運動。而

《英國廣播公司》近日深入報導也發現，中國正無所不用其極地要讓旅外新疆人，無論是逃出的難民或是在外求學的學子噤聲，試圖透過威脅或利誘，來扭轉外界對新疆的印象。

現居在荷蘭的新疆難民席迪克，在兩週前接受《英國廣播公司》訪問有關於新疆在教育營內虐待與強姦的問題後，就突然接到數月未曾聯絡妹妹的致電。但視訊的另一頭並非她思念的親人，而是家鄉的一名警察。

以家人勒索

在通話中，該警察語帶警告地威脅席迪克，表示她的家人都在新疆，要她謹言慎行。最後在結束通話前，警方也要席迪克立刻聯絡中國駐荷使館，表示中方可以安排她回家，「祖國永遠歡迎妳」，他如是說。

而席迪克並不是唯一一個收到這種訊息的人。許多曾公開發聲的新疆人，都曾收到類似的訓示。警方會到他們親人家中，或是將其親人帶至警局，並打電話給他們。警方有時會暗示他們要替家人著想，有時則會直接了當地威脅要懲罰他們的家人。而幾乎所有人的親屬都曾在新疆遭受一定程度的警方騷擾。

透過恐懼使人沉默

此外，中方也在過去幾週，採取更為激進的手段。中共外交部發言人汪文斌就在近日的記者會上，公開2名揭露再教育營內性侵害惡行女性的個人資料，除了稱她們為「騙子」之外，更稱其中一名女性「道德敗壞」，另一名則曾犯下通姦行為。中方種種恐嚇行為，也讓多數新疆人選擇沈默。

美國國際宗教自由委員會委員圖爾克就憂心地表示，中國透過恐懼使多數人沈默，而且十分成功，因為大多數人都不願發表意見。

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