快訊

一印尼境外生新冠確診 太魯閣入境專案今一人返台

獨／永和人20年的回憶！「馮記上海小館」5月底熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12港人案其中5人應訊 案件延後至下月再審

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
「12港人案」的其中5人分別在香港面對不同控罪，在沙田裁判法院審理。（香港電台）
「12港人案」的其中5人分別在香港面對不同控罪，在沙田裁判法院審理。（香港電台）

「12港人案」的其中5人，包括郭子麟、黃偉然、張俊富、張銘裕及嚴文謙，分別在香港面對不同控罪，在沙田裁判法院審理。5人上月從大陸返港後隔離檢疫期滿，今早均有出庭。各被告暫時毋須答辯，所有案件押後至下月初再審理，5人都沒有申請保釋，要繼續還押。

據香港電台報導，張俊富、張銘裕及嚴文謙分別被控串謀有意圖而傷人，以及管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具。3人出庭時，旁聽席有人向他們揮手。控方申請押後案件，並申請充公3人的保釋金，金額分別為3萬元、8千元及1萬元（港幣）。裁判官決定將案件押後至下月3日在東區裁判法院再訊。

郭子麟被控暴動及管有適合作非法用途的工具並有意圖作非法用途。控方說，與他同案的其他被告已轉介區域法院，申請押後案件，期間索取法律指示及預備轉介文件。裁判官決定將案件押後至下月5日在屯門裁判法院再審理。

黃偉然則被控製造爆炸品，案件押後至下月3日在粉嶺裁判法院再審理。

裁判 香港 爆炸

延伸閱讀

黎智英等七人 遭判非法集結罪

華春瑩回轟美 香港今日的發展不是外國恩賜

中信兄弟總教練被控公然侮辱及傷害 獲不起訴處分

法國5學生將防疫封鎖歸咎中國人 被控仇亞受審

相關新聞

12港人案其中5人應訊 案件延後至下月再審

「12港人案」的其中5人，包括郭子麟、黃偉然、張俊富、張銘裕及嚴文謙，分別在香港面對不同控罪，在沙田裁判法院審理。5人上...

談中美關係 王毅：不認可世上有高人一等國家

北京近期頻頻以高姿態評價中美關係，中國國務委員兼外交部長王毅近日接受陸媒專訪時指出，中國不認可世界上還有高人一等的國家、...

中國遼寧號戰鬥群經沖繩到太平洋 日監控

日本防衛省統合幕僚監部表示，3日發現中國航空母艦「遼寧號」等共6艘艦艇由沖繩本島與宮古島之間南下，航進太平洋。

六四紀念表「賣家遭威脅」英拍賣行撤下

英國近期有拍賣行公布對一塊1989年「六四事件」後部隊士兵獲贈發的手表進行拍賣，在賣家受到威脅後撤下該拍品。

外長會談 南韓「不尋常」表態挺北京冬奧

中國國務委員兼外長王毅3日在福建廈門與南韓外長鄭義溶舉行會談，據中國外交部公布的內容，韓方支持中方舉辦北京冬奧會，中方歡迎韓方派團參加北京冬奧會，以及支持韓方舉辦2024年江原道冬青奧會。在歐美等西方

中國兵工集團前書記尹家緒違紀被查 軍企落馬第二人

中共中央紀委國家監委網站4日通報，中國兵器工業集團有限公司前黨組書記、董事長尹家緒涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。