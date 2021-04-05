12港人案其中5人應訊 案件延後至下月再審

「12港人案」的其中5人，包括郭子麟、黃偉然、張俊富、張銘裕及嚴文謙，分別在香港面對不同控罪，在沙田裁判法院審理。5人上月從大陸返港後隔離檢疫期滿，今早均有出庭。各被告暫時毋須答辯，所有案件押後至下月初再審理，5人都沒有申請保釋，要繼續還押。

據香港電台報導，張俊富、張銘裕及嚴文謙分別被控串謀有意圖而傷人，以及管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具。3人出庭時，旁聽席有人向他們揮手。控方申請押後案件，並申請充公3人的保釋金，金額分別為3萬元、8千元及1萬元（港幣）。裁判官決定將案件押後至下月3日在東區裁判法院再訊。

郭子麟被控暴動及管有適合作非法用途的工具並有意圖作非法用途。控方說，與他同案的其他被告已轉介區域法院，申請押後案件，期間索取法律指示及預備轉介文件。裁判官決定將案件押後至下月5日在屯門裁判法院再審理。

黃偉然則被控製造爆炸品，案件押後至下月3日在粉嶺裁判法院再審理。