與美別苗頭 日方通報：遼寧艦等6艘中共軍艦駛向太平洋

據大陸環球網援引日本防衛省統合幕僚監部4日通報，日本海上自衛隊於3日上午8時左右，在日本長崎縣男女群島西南方向470公里海域處，發現包括遼寧艦在內的6艘中共解放軍海軍軍艦。日方還跟拍下了中國航母編隊的行動。

從時間點看，中共軍艦行動顯然與美軍艦互別苗頭。大陸智庫「南海戰略態勢感知」計畫平台稱，據船舶自動識別系統（AIS）信號顯示，美軍「馬斯廷號」（USS Mustin）驅逐艦3日凌晨零時左右，出現在東海長江口附近海域，並向南航行。智庫稱，涉事導彈驅逐艦三月廿七日從日本橫須賀港口出發，直接前往東海，有明顯的針對性。

日本防衛省統合幕僚監部在通報中指出，六艘軍艦中，除了遼寧艦之外，另外5艘軍艦分別是055型驅逐艦南昌號，052D型驅逐艦成都號、太原號，054A型護衛艦黃岡號， 901型綜合補給艦呼倫湖號。

隨後，這6艘艦艇南下，經過沖繩本島和宮古島之間海域，向太平洋駛去。

而日本防衛省自衛隊也從佐世保基地派出了海上自衛隊第4護衛隊群第8護衛隊的涼月號驅逐艦、鹿屋航空基地第1航空群所屬的P-1海上巡邏機，以及那霸基地第5航空群所屬的P-3C反潛機跟拍中國航母編隊，進行情報收集和警戒監視。

此外，「南海戰略態勢感知」計畫平台還稱，4日上午8時許，美海軍羅斯福號航母打擊群——羅斯福號航母、拉塞爾號驅逐艦、邦克山號巡洋艦——經由馬六甲海峽進入南海活動。這是羅斯福號本年度第三次進入南海活動。