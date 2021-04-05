歐美制裁下 新疆書記現身會見多國外交官反駁指控

歐美等國家指控新疆存在「種族滅絕」行為，並對中國大陸發動制裁。在此背景下，多國外交官日前訪問新疆，並與新疆自治區黨委書記陳全國會面。陳全國在會晤中反駁國際上對新疆的相關指控。

香港01引述新疆日報報導，4月2日，陳全國在烏魯木齊會見赴新疆參觀訪問的上海合作組織秘書長諾羅夫（Vladimir Norov）及有關國家駐大陸使節和外交官一行。

陳全國表示，新疆經濟社會發展和民生改善都取得前所未有的成就，天山南北呈現出社會穩定、人民安居樂業的良好局面，新疆各族人民平等享有穩定、安全、發展、進步，是最成功的人權故事之一，也是對國際上一些勢力涉疆謊言的最有力回擊。

他還説，國際上一些勢力罔顧事實，炮製散布大量涉疆謊言和虛假信息，抹黑新疆形象，企圖破壞新疆安全穩定繁榮發展。對此，新疆各族人民堅決反對和強烈譴責。事實勝於雄辯，公道自在人心。新疆穩定發展成就，受到2,500多萬新疆各族羣眾的普遍支持和擁護，也得到國際社會的積極評價。

據中方發布，諾羅夫讚賞新疆經濟社會發展取得的成就。他說，通過幾天實地參觀考察，看到新疆社會穩定、民族團結、宗教和諧、經濟發展，各項事業欣欣向榮，各族人民生活幸福。他還說，職業技能教育培訓中心是新疆在反恐和去極端化方面做出的積極探索，為國際社會提供可以借鑑的有益經驗。

諾羅夫又稱，各國駐陸使節和外交官親眼所見的事實充分證明，新疆不存在所謂「侵犯人權」、「宗教歧視」和「強迫勞動」的情況，也不存在「種族滅絕」。