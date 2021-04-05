嗆美 王毅：不認可有高人一等國家、不接受一國說了算

大陸國務委員兼外長王毅在福建與新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓和南韓外長會面後受訪，提到中美關係，王毅強調，中美對話應在平等基礎上，以相互尊重態度進行，中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。

據環球網報導，王毅表示，中美如何互動事關全球和平穩定和發展繁榮。這次與五國外長會談時，圍繞中美安克拉治對話及今後走向進行了相互溝通。一個突出感受是，都認為中國的發展壯大是歷史必然，符合本地區各國的共同期待和長遠利益，不可阻擋也不應阻擋。同時認為面對全球化時代和後疫情時期挑戰，中美在本地區應該多一些對話合作，少一些博弈對抗，履行好大國應盡義務，展現出大國責任擔當。中方願呼應各方的期待，為此繼續作出自己的努力。

王毅指出，關於美方就對華關係反覆提出的競爭、合作、對抗幾個說法，中方的立場是一貫和明確的。如果要對話，中方的大門隨時敞開，但對話應該在平等的基礎上，以相互尊重態度進行，中方不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。

王毅說，如果要合作，中方表示歡迎，但合作需要兼顧彼此關切，實現雙向互惠，不能單方面提條件、拉清單。如果要競爭，中方不迴避，但競爭應當公平公正，遵守市場規則，而不應下絆子、用強權，剝奪別人正當的發展權利。如果還是要對抗，中國也將坦然處之，無畏面對。

他強調，堅決抵制對中國內政的粗暴干涉，更堅決反對憑藉謊言和虛假訊息而強行實施的非法單邊制裁。中國不能妥協，因為中方堅守的是國際關係基本準則；中國無法退卻，因為中方身後是眾多的發展中和中小國家；中國當然也有權反擊，因為中方必須捍衛國家的主權和民族尊嚴。

王毅說，對話比對立好，合作比對抗強。大陸國家主席習近平多次指出，中方願同美國本著不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。希望美方切實尊重中國的核心利益，正確看待中國的發展，積極回應地區國家和國際社會的期待，同中方一道，共同展現大國應有的樣子，共同維護地區和世界的和平、穩定與發展。