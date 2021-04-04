聽新聞
test
0:00 / 0:00
菲防長指中國意圖占據南海水域 大陸稱是漁船避風點
菲律賓防長洛倫扎納發表聲明，指中國大陸海上民兵持續出現在有爭議水域，顯示中國意圖進一步占據有關水域。 大陸外交部則稱，牛軛礁是中國南沙群島一部分，向來是中國大陸漁船的重要避風點，中國漁船在附近水域避風，完全是正常之舉。
據香港電台報導，今次是洛倫扎納在兩日內，第二次針對中國發表措辭強硬的聲明。他重申菲方立場，要求中方船隻離開牛軛礁。洛倫扎納昨日表示，仍然有44艘中方船隻停留在牛軛礁，又指天氣已經好轉，它們無理由繼續停留在現場水域。
在北京，大陸外交部日前表示，牛軛礁是中國南沙群島一部分，向來是中國大陸漁船的重要避風點，中國漁船在附近水域避風，完全是正常之舉；又指有一些勢力總是想挑撥中菲關係，相信菲方能夠明辨是非，不會上當受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言