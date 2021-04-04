菲防長指中國意圖占據南海水域 大陸稱是漁船避風點

菲律賓防長洛倫扎納發表聲明，指中國大陸海上民兵持續出現在有爭議水域，顯示中國意圖進一步占據有關水域。 大陸外交部則稱，牛軛礁是中國南沙群島一部分，向來是中國大陸漁船的重要避風點，中國漁船在附近水域避風，完全是正常之舉。

據香港電台報導，今次是洛倫扎納在兩日內，第二次針對中國發表措辭強硬的聲明。他重申菲方立場，要求中方船隻離開牛軛礁。洛倫扎納昨日表示，仍然有44艘中方船隻停留在牛軛礁，又指天氣已經好轉，它們無理由繼續停留在現場水域。

在北京，大陸外交部日前表示，牛軛礁是中國南沙群島一部分，向來是中國大陸漁船的重要避風點，中國漁船在附近水域避風，完全是正常之舉；又指有一些勢力總是想挑撥中菲關係，相信菲方能夠明辨是非，不會上當受騙。